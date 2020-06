Serie A, si riparte con Torino-Parma sabato 20 giugno. Tutta la programmazione televisiva

La Serie A ripartirà sabato 20 con le sfide Torino-Parma alle 19.30 e Verona-Cagliari alle 21.45 e domenica 21 con Atalanta-Sassuolo alle 19.30 e Inter-Sampdoria alle 21.45. Questa è la decisione ufficiale, presa quest’oggi dalla Lega di Serie A. Dopo i quattro recuperi, si proseguirà lunedì 22 con l’avvio della prima giornata completa dopo il lockdown, con Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia alle 19.30. Per la Coppa Italia, invece, la Lega sta trattando con il governo la disputa delle semifinali per 12 e 13 giugno, anziché 13 e 14 giugno, con la finale già fissata per mercoledì 17 giugno.

L’organo calcistico ha definito nel dettaglio poi sia il calendario delle giornate successive di serie A, fino alla 35esima, in programma mercoledì 22 luglio, sia le date di svolgimento per le ultime tre giornate, ossia domenica 26 luglio- mercoledì 29 luglio-domenica 2 agosto, seguendo alcune linee guida. La prima è lo svolgimento di due turni di serie A ogni settimana, il primo nel mezzo della settimana (dal martedì al giovedì, ad eccezione del primo turno infrasettimanale, che partirà di lunedì), il secondo nel weekend (dal venerdì alla domenica, con eventuale sforamento al lunedì). La seconda è la scelta di tre fasce orarie per l’inizio delle sfide, ossia 17.15-19.30-21.45. Su 94 match, lo stesso numero di partite si svolgerà sia alle 19.30 che alle 21.45 (43), mentre nell’orario delle 17.15 se ne disputeranno soltanto 8. I calciatori possono dunque ritenersi soddisfatti da questa scansione, poiché a più riprese hanno espresso la volontà di non giocare in pieno pomeriggio, date le alte temperature estive.

Ora che il campionato ripartirà, gli occhi del pubblico saranno puntati su Milan-Roma domenica 28 giugno e il derby della Mole Juventus-Torino sabato 4 luglio, due tra le otto sfide fissate alle 17.15. Invece, lunedì 20 luglio alle 21.45 si terrà la grande sfida tra le due contendenti dello scudetto Juventus e Lazio. Per altri big match in programma alle 21.45, però, l’orario non è stato deciso autonomamente dalla Lega, ma dai licenziatari dei diritti televisivi, che hanno esercitato clausole ad hoc inserite nei relativi contratti. In questo ambito rientrano: Napoli-Roma di domenica 5 luglio; Milan-Juventus di martedì 7 luglio; Napoli-Milan di domenica 12 luglio; Roma-Inter di domenica 19 luglio. Ricordiamo inoltre che tutte le gare del campionato di Serie A possono essere seguite su Sky Italia e Dazn. Per quanto riguarda Sky è possibile acquistare pacchetti dedicati al calcio attraverso il decoder satellitare, il digitale terrestre o in streaming grazie alla piattaforma NOW TV. Mentre se volete seguire le tre partite settimanali in esclusiva su Dazn bisogna registrarsi al costo di 9,99 euro al mese.

8A GIORNATA RITORNO DATA GIORNO ORA GARA TV 22/06/2020 Lunedì 19.30 LECCE – MILAN SKY 22/06/2020 Lunedì 19.30 FIORENTINA – BRESCIA SKY 22/06/2020 Lunedì 21.45 BOLOGNA-JUVENTUS SKY 23/06/2020 Martedì 19.30 HELLAS VERONA – NAPOLI DAZN 23/06/2020 Martedì 19.30 SPAL – CAGLIARI SKY 23/06/2020 Martedì 21.45 GENOA – PARMA DAZN 23/06/2020 Martedì 21.45 TORINO – UDINESE SKY 24/06/2020 Mercoledì 19.30 INTER – SASSUOLO DAZN 24/06/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA – LAZIO SKY 24/06/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – SAMPDORIA SKY

9A GIORNATA RITORNO – Serie A DATA GIORNO ORA GARA TV 26/06/2020 Venerdì 21.45 JUVENTUS – LECCE SKY 27/06/2020 Sabato 17.15 BRESCIA – GENOA SKY 27/06/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI – TORINO SKY 27/06/2020 Sabato 21.45 LAZIO – FIORENTINA DAZN 28/06/2020 Domenica 17.15 MILAN – ROMA DAZN 28/06/2020 Domenica 19.30 NAPOLI – SPAL SKY 28/06/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA – BOLOGNA SKY 28/06/2020 Domenica 19.30 SASSUOLO – HELLAS VERONA DAZN 28/06/2020 Domenica 19.30 UDINESE -ATALANTA SKY 28/06/2020 Domenica 21.45 PARMA – INTER SKY

10A GIORNATA RITORNO – Serie A DATA GIORNO ORA GARA TV 30/06/2020 Martedì 19.30 TORINO – LAZIO SKY 30/06/2020 Martedì 21.45 GENOA – JUVENTUS SKY 01/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA – CAGLIARI SKY 01/07/2020 Mercoledì 19.30 INTER – BRESCIA DAZN 01/07/2020 Mercoledì 21.45 FIORENTINA – SASSUOLO SKY 01/07/2020 Mercoledì 21.45 HELLAS VERONA – PARMA SKY 01/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – SAM PDORIA DAZN 01/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL – MILAN SKY 02/07/2020 Giovedì 19.30 ATALANTA – NAPOLI DAZN 02/07/2020 Giovedì 21.45 ROMA – UDINESE SKY

11A GIORNATA RITORNO – Serie A DATA GIORNO ORA GARA TV 04/07/2020 Sabato 17.15 JUVENTUS – TORINO SKY 04/07/2020 Sabato 19.30 SASSUOLO – LECCE SKY 04/07/2020 Sabato 21.45 LAZIO – MILAN DAZN 05/07/2020 Domenica 17.15 INTER – BOLOGNA DAZN 05/07/2020 Domenica 19.30 BRESCIA – HELLAS VERONA SKY 05/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI -ATALANTA SKY 05/07/2020 Domenica 19.30 PARMA – FIORENTINA SKY 05/07/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA – SPAL DAZN 05/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE – GENOA SKY 06/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI – ROMA* SKY

12A GIORNATA RITORNO – Serie A DATA GIORNO ORARIO GARA TV 07/07/2020 Martedì 19.30 LECCE – LAZIO SKY 07/07/2020 Martedì 21.45 MILAN – JUVENTUS* DAZN 08/07/2020 Mercoledì 19.30 FIORENTINA – CAGLIARI SKY 08/07/2020 Mercoledì 19.30 GENOA – NAPOLI SKY 08/07/2020 Mercoledì 21.45 ATALAN TA- SAMPDORIA SKY 08/07/2020 Mercoledì 21.45 BOLOGNA-SASSUOLO SKY 08/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA- PARMA DAZN 08/07/2020 Mercoledì 21.45 TORINO – BRESCIA SKY 09/07/2020 Giovedì 19.30 SPAL – UDINESE DAZN 09/07/2020 Giovedì 21.45 HELLAS VERONA – INTER SKY

13A GIORNATA RITORNO – Serie A DATA GIORNO ORA GARA TV 11/07/2020 Sabato 17.15 LAZIO – SASSUOLO SKY 11/07/2020 Sabato 19.30 BRESCIA – ROMA SKY 11/07/2020 Sabato 21.45 JUVENTUS – ATALANTA DAZN 12/07/2020 Domenica 17.15 GEN OA – SPAL DAZN 12/07/2020 Domenica 19.30 CAG LIARI – LECCE SKY 12/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA – HELLAS VERONA DAZN 12/07/2020 Domenica 19.30 PARMA – BOLOGNA SKY 12/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE – SAMPDORIA SKY 12/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI – MILAN* SKY 13/07/2020 Lunedì 21.45 INTER – TORINO SKY

14A GIORNATA RITORNO – Serie A DATA GIORNO ORA GARA TV 14/07/2020 Martedì 21.45 ATALANTA- BRESCIA SKY 15/07/2020 Mercoledì 1 9.30 BOLOGNA – NAPOLI DAZN 15/07/2020 Mercoledì 1 9.30 MILAN – PARMA SKY 15/07/2020 Mercoledì 1 9.30 SAM PDORIA – CAGLIARI SKY 15/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – FIORENTINA DAZN 15/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – HELLAS VERONA SKY 15/07/2020 Mercoledì 21.45 SASSUOLO – JUVENTUS SKY 15/07/2020 Mercoledì 21.45 UDINESE – LAZIO SKY 16/0712020 Giovedì 1 9.30 TORINO – GENOA SKY 16/0712020 Giovedì 21.45 SPAL- INTER DAZN

15A GIORNATA RITORNO – Serie A DATA GIORNO ORA GARA TV 18/07/2020 Sabato 17.15 HELLAS VERONA – ATALANTA SKY 18/07/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI – SASSUOLO SKY 18/07/2020 Sabato 21.45 MILAN – BOLOGNA DAZN 19/07/2020 Domenica 17.15 PARMA – SAMPDORIA DAZN 19/07/2020 Domenica 19.30 BRESCIA – SPAL SKY 19/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA – TORINO DAZN 19/07/2020 Domenica 19.30 GENOA – LECCE SKY 19/07/2020 Domenica 19.30 NAPOLI – UDINESE SKY 19/07/2020 Domenica 21.45 ROMA – INTER SKY 20/07/2020 Lunedì 21.45 JUVENTUS – LAZIO SKY