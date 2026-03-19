Montoro, nasce un nuovo spazio per i giovani: in arrivo la sede di A.P.S. Smile Animation a Banzano Banzano di Montoro si prepara ad accogliere una nuova realtà dedicata ai giovani, alla creatività e alla socialità. L’associazione A.P.S. Smile Animation inaugurerà a breve la sua nuova sede, destinata a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi del territorio. Il nuovo spazio non sarà soltanto la “casa” dell’associazione, ma un luogo d’incontro aperto, pensato per favorire la condivisione, lo scambio di idee e la crescita personale attraverso attività ludiche e formative. L’obiettivo è chiaro: creare un ambiente accogliente in cui i giovani possano ritrovarsi, esprimersi e sentirsi parte di una comunità attiva. La sede ospiterà anche un ufficio informazioni e prenotazioni, pensato per accogliere il pubblico e far conoscere più da vicino il mondo dell’animazione targato Smile Animation. Sarà possibile scoprire tutte le attività proposte dall’associazione, dai servizi di animazione per eventi alle iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie. A guidare l’associazione è il presidente Carmine Liguori, che insieme al suo team continua a investire energie e passione per offrire opportunità concrete ai giovani del territorio. Con questa nuova apertura, A.P.S. Smile Animation rafforza il proprio impegno sul territorio, puntando a diventare un punto di riferimento non solo per i soci, ma per l’intera comunità di Montoro. L’inaugurazione si preannuncia come un momento importante, che segna l’inizio di un nuovo capitolo fatto di entusiasmo, partecipazione e tante nuove opportunità per i giovani e bambini del posto.