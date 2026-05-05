Avellino, fa tappa l’appuntamento di “NOVA – Parola all’Italia

La provincia di Avellino ospiterà una delle tappe principali di “NOVA – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo nazionale promosso dal presidente Giuseppe Conte.

Il Team Nova Avellino, coordinato dal ROL Antonio Aquino, sarà protagonista nell’organizzazione dell’evento che si svolgerà a Monteforte Irpino presso “Villa Gabry Eventi” SABATO 16 MAGGIO dalle ore 10:00 alle 17:30. Si tratta di uno dei 100 appuntamenti, simultanei in programma nello stesso weekend su tutto il territorio nazionale.

«Con questa tappa ad Avellino vogliamo dare un segnale chiaro – dichiara Antonio Aquino, coordinatore di Team Nova Avellino: i territori e le province non sono semplici spettatori, ma protagonisti attivi nella costruzione del programma della futura coalizione progressista. Monteforte Irpino e tutta la provincia di Avellino diventano così uno dei cuori pulsanti di NOVA in Campania».

Il progetto “NOVA” nasce infatti da una domanda centrale:

quali devono essere le priorità del governo nei prossimi cinque anni per migliorare la vita delle persone?

Attraverso un metodo partecipativo, aperto anche ai non iscritti, il Movimento 5 Stelle punta a trasformare le idee emerse in proposte politiche strutturate.

L’evento utilizzerà il metodo innovativo dell’Open Space Technology (OST), che permette a cittadini, attivisti e realtà locali di proporre direttamente i temi di discussione e confrontarsi in modo libero, orizzontale e concreto sulla domanda centrale:

L’iniziativa è gratuita. Per iscriversi all’evento) sarà sufficiente compilare il form che raggiungibile tramite il seguente link.

Chiunque può proporre un tema di discussione, e contestualmente impegnarsi a essere presente nella saletta dedicata a quel tema. Tutti gli altri partecipanti sono liberi di scegliere il tema che più li interessa, per discuterlo in piccoli gruppi (la cosiddetta “legge dei due piedi”). Al termine di ogni discussione, chi ha proposto il tema si reca alla redazione report e scrive un breve report degli argomenti trattati nella propria saletta. Prima di lasciare l’evento, tutti i partecipanti ricevono nella propria casella di posta un instant report completo di quanto accaduto durante la giornata. In sintesi: chi propone un tema è poi tenuto a discuterlo e restituirlo, mentre tutti gli altri sono liberi di andare dove si sentono più produttivi. L’OST migliora il modello delle assemblee tradizionali su quattro dimensioni fondamentali: tutti decidono; tutti partecipano; nessuno condiziona gli altri; si produce qualcosa.

Partecipa anche tu!