Calcio, per guardare Serie A e Champions League occorrono 3 abbonamenti: La Guida.

Dicevano che il calcio dovesse essere lo sport del popolo e accessibile a tutti i milioni di appassionati Italiani. Ridurre i prezzi per abbattere soprattutto il sempre più elevato numero di utilizzatori del “pezzotto“, che ormai ha superato un paio di milioni. Il quadro generale della spartizione dei diritti TV relativi allo sport per la stagione 2021 è ormai piuttosto “chiaro”, il prezzo effettivamente, rispetto alla scorsa stagione, è calato di qualche euro. Tuttavia, le piattaforme su cui poterne usufruirne la visione sono passate da due a tre, generando ulteriore confusione soprattutto in quei clienti non troppo avvezzi alla tecnologia e al concetto di streaming. Mentre gli Europei di calcio si avvicinano, inizia a risultare più o meno chiaro dove un tifoso potrà seguire la propria squadra del cuore nella prossima annata calcistica.

Serie A per intero solo su DAZN

Come è già noto da alcune settimane, la Serie A sarà visibile interamente solo sulla piattaforma streaming DAZN per le prossime tre stagioni, mentre 3 sfide per ogni giornata saranno trasmesse in co-esclusiva anche da SKY (satellite), Now Sport (Streaming).

Serie B tutta su SKY

Se negli scorsi tre anni la Serie B era detenuta per intero da Dazn, dal prossimo anno fino al 2023-24 sarà ad appannaggio di SKY via satellite o Now Sport via streaming.

Champions League divisa tra Sky, Mediaset Infinity e Prime Video

La fruizione per le sfide di Champions sarà offerta da diversi broadcaster. La novità sostanziale è che per la prima volta nessun network offrirà la visione di tutte le partite che vanno dalla fase a gironi alla finale. Infatti, entrerà in scena la piattaforma Amazon Prima Video, che trasmetterà una partita al mercoledì in esclusiva assoluta per l’Italia, non visibili né sui canali satellitari né su quelli del Biscione. I restanti match saranno in onda sia sulle reti Sky che su quelle Mediaset. Tuttavia, l’azienda di Cologno Monzese offrirà una sfida in chiaro in martedì sera su Canale 5, oltre alla finale; le altre, al contrario, saranno trasmesse dalla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le altre coppe europee

Il colosso satellitare non renderà disponibile solo tutta la Serie B, tre match di Serie A e la maggior parte della Champions League, ma anche tutte le sfide delle altre due competizioni europee, quali Europa League e la neonata Conference League, dalla fase a gironi fino alla finale.

Diritti per i campionati stranieri

Il gruppo Comcast deterrà anche i diritti per la trasmissione dei principali campionati stranieri, quali la Premier League fino al prossimo anno, la Bundesliga fino al 2025, insieme alla Ligue 1 nel prossimo triennio, ad appannaggio di DAZN nei tre anni scorsi. La piattaforma streaming, tuttavia, manterrà la trasmissione de La Liga fino al 2024.

Prezzo serie A, Champions, Europa League ed altri sport

DAZN: 19.99 euro per 14 mesi, 200 euro all’anno che diventano poi 29.90 euro. Non ci sono vincoli. Per avere lo sconto di 19.90 piuttosto che 29.90, bisognerà abbonarsi tra il 1 e il 28 luglio. Oltre alla visione di tutta la SERIE A, sarà possibile seguire tutto il campionato spagnolo La Liga, Moto Gp, UFC, NFL, Boxe, altri sport, Eurosport 1 ed Eurosport 2 (3 Slam di tennis su 4).

SKY: Sky non ha ancora ufficializzato il costo della propria offerta sportiva per la prossima stagione in Pay-tv. Tuttavia sarà possibile seguire 3 partite di Serie A (Sabato 20.45 – Domenica 12.30 – Lunedì 20.45). Sky ha acquisito inoltre i diritti di tutte le partite della Serie B. Ancora, trasmetterà in esclusiva sul satellite 121 partite di Champions League sulle 137 previste dal calendario. Anche per il prossimo triennio Sky si è aggiudicata i diritti della Europa League e la nuova Conference League, con ben 282 partite da offrire in esclusiva ai propri abbonati.

NOW SPORT: il pass Sport della piattaforma in streaming di Sky, passa dai 30 euro della scorsa stagione ai 14.99 euro al mese a partire da luglio. Now Sport, esattamente come lo scorso anno, offrirà in streaming HD l’intero palinsesto sportivo di Sky via satellite (dunque fate riferimento alla stessa offerta sportiva di cui sopra)

MEDIASET INFINITY: il biscione è riuscito ad aggiudicarsi il migliore pacchetto Champions League da trasmettere via streaming ed in chiaro. Infatti il colosso televisivo milanese trasmetterà ogni martedì gratuitamente 1 partita di Champions League in chiaro su canale 5 (finale inclusa), mentre altre 104 partite saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity al costo di 7.99 euro. Incluso nel prezzo, Infinity offrirà anche Film e Serie Tv di primissimo livello (ad esempio il Trono di Spade o The Big Bang Theory)

AMAZON PRIME: Ed infine ad aggiudicarsi la miglior partita di Champions League da trasmettere in esclusiva il mercoledì è stato il colosso americano Amazon. Al costo di 3.99 euro al mese o 36 euro all’anno, sarà possibile seguire in streaming 4k la miglior partita del mercoledì sera (con ogni probabilità una delle 4 Italiane). Ricordiamo che nell’abbonamento di 3.99 al mese o 36 euro all’anno, restano inclusi tutti gli altri servizi Amazon (spedizioni gratuite in 1 giorno. Film, Serie Tv, libri e musica gratis).