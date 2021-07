Dazn, tanto sport a 19.99 euro al mese: la Pirateria è ora spalle al muro

Non solo Dazn, anche Sky, Amazon e Mediaset Infinity hanno lanciato le loro offerte sportive a costi molto contenuti. Forse la pirateria IPTV non sarà sconfitta, ma certamente si tratta di un grosso passo avanti, che siamo certi porterà ad ottimi risultati.

Dazn sfida la pirateria con una super offerta. Sono anni che lo Stato Italiano ci prova, anzi decenni, ma mai nulla è cambiato. La Pirateria sportiva, lo streaming IPTV, il classico pezzotto per intenderci, non solo continua ad esistere, ma continua a migliorarsi sotto ogni aspetto. Prezzi sempre più concorrenziali, anche sotto i 10 euro al mese, tanto sport da vedere in maniera illegale ed infrastrutture che riescono a garantire, in taluni eventi, anche la visione in 4k.

Onore alle forze dell’ordine che negli ultimi mesi grazie ad importanti operazioni strategiche sul territorio sono stati capaci di bloccare qualche centinaio di piattaforme illegali e multare qualche migliaio di utenti che utilizzavano le IPTV pirata. Resta tuttavia, purtroppo, la classica goccia nel mare. Come nulla fosse successo infatti, le piattaforme di streaming pirata il giorno prima oscurate, sono apparse nuovamente online il giorno successivo, magari con estensione del dominio differente, continuando a trasmettere in maniera illegale i canali Sky, Dazn, Eurosport e tanti contenuti multimediali al costo di 10 euro.

La triste realtà è che ad oggi non esistono mezzi concreti per sconfiggere il pezzotto, la tecnologia a disposizione dei malfattori diventa ogni giorno più raffinata ed i protocolli di diffusione delle liste IPTV continuano ad assumere forme differenti, si passa dal classico m3u, alla diffusione web o alla sempre più crescente trasmissione attraverso canali Torrent.

Aggiungiamoci inoltre il sempre più intenso utilizzo delle VPN per oscurare il proprio indirizzo IP e la scarsa collaborazione da parte dei motori di ricerca, che ancora oggi consentono loro malgrado la diffusione della pirateria online, basta infatti digitare poche parole chiavi (es:IPTV Italia) nei motori di ricerca per trovarsi migliaia di siti pirata che vendono il pezzotto, ed ecco che diventa praticamente impossibile per gli inquirenti stanare in maniera definitiva il fenomeno del calcio in streaming illegale.

Abbattere lo streaming IPTV con prezzi concorrenziali.

Se non puoi sconfiggerli, imitali! Come si puo’ distruggere o quantomeno limitare un sistema così ben radicato nella mente degli Italiani come il pezzotto, se una lista IPTV illegale costa 10 euro al mese ed offre migliaia di contenuti multimediali? Semplice, offrendo gli stessi contenuti, o quasi, ad un prezzo irrinunciabile. Dazn avrà pensato proprio a questa ipotesi quando ha deciso di lanciare la sua super offerta sportiva a 19,99 euro al mese (scontata fino a fine luglio). DAZN consente la visione contemporanea su due dispositivi con IP differenti, esattamente come accade su Netflix, il che significa che sarebbe possibile condividere l’abbonamento con un famigliare.

Il servizio di streaming online ha ampliato il suo già corposo palinsesto sportivo acquistando per i prossimi 3 anni anche i diritti televisivi per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League. Ricordiamo che le due competizioni saranno incluse anche nel palinsesto di Sky.

Il catalogo sportivo di DAZN si arricchisce dunque di ulteriori due eventi calcistici di primissimo livello, che vanno ad aggiungersi al già corposo numero di eventi sportivi presenti. Ricordiamo infatti che DAZN ha acquistato i diritti per il prossimo triennio di tutti gli incontri della Serie A (7 delle quali in esclusiva, 3 trasmissibili anche da Sky). Oltre alle competizioni sopra citate, Dazn trasmetterà anche tutte le gare della Serie BKT (assieme a Sky), LaLiga spagnola, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup, la Major League Soccer e i canali tematici FC Internazionale e AC Milan.

Per gli amanti degli altri sport, nel costo di 19.90 euro mensili, Dazn offrirà la MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. Completano il palinsesto i canali Eurosport 1 HD e 2 HD, dove ogni anno saranno trasmessi 3 dei 4 Slam del Tennis (Wimbledon rimane esclusiva Sky). Su Eurosport inoltre a breve si potranno seguire anche le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Champions e Formula uno? Sky, Mediaset infinity e Amazon

Se invece siete amanti della Champions League, di Wimbledon o della Formula Uno, date uno sguardo a Sky, che, grazie alla sua affidabile piattaforma streaming NOW Sport, vi offre tutto questo a 14.99 euro al mese. Così come non bisogna dimenticare le esclusive Champions League di Amazon o la Champions League a circa 8 euro al mese di Mediaset Infinity.

Lo sport in televisione dovrebbe essere accessibile a tutti, permettere ai bambini di sognare guardando il proprio idolo e agli adulti di continuare a coltivare le proprie passioni, ma ciò non deve MAI giustificare l’utilizzo dello streaming illegale. Non si tratta di una prescrizione medica indispensabile, non si tratta di un diritto inalienabile, si tratta di eventi sportivi o multimediali che hanno un costo. Se puoi permettertelo lo acquisti, altrimenti, se proprio non puoi farne a meno, provi altre alternative legali, magari andando al bar sotto casa.

Lo streaming IPTV sicuramente non sarà sconfitto oggi, ma siamo certi che le offerte vantaggiose proposte dalle piattaforme sopracitate porteranno ad una massiccia migrazione dalle fonti pirata a quelle legali. E chissà, magari anche i furbetti che si sentono intoccabili, ci penseranno due volte prima di acquistare il pezzotto a 10 euro, quando con poco più del doppio è possibile avere gli stessi eventi a qualità migliore e sicuramente senza il rischio di beccarsi multe salatissime.