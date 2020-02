Previsioni oroscopo Paolo Fox, mercoledì 19 febbraio 2020: Amore, Salute e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, mercoledì 19 febbraio 2020, come sarà la giornata che segna il metà settimana? Dalle frequenze di latteMiele, uno dei maggiori esperti degli astri Italiano ci propone i suoi preziosi consigli.

Dunque, Leone e Capricorno sono in un buon momento di crescita. Il lavoro è tra i vostri principali obbiettivi, ma attenzione a non diventarne schiavi. Ariete, siete in una fase creativa, questo atteggiamento vi fa bene sia in amore che sul lavoro, dimostrare al capo il vostro valore.

Pesci e Acquario, in arrivo un piacevole cambio di rotta, tante nuove conoscenze in arrivo per questi giorni, con una delle quali potrebbe scattare la scintilla se siete single, mentre la Bilancia attraversa una giornata di tristezza. Come andrà la giornata degli altri segni? Scopritelo scorrendo la pagina e buona lettura.

OROSCOPO PAOLO FOX, mercoledì 19 febbraio 2020

Ariete: In questa fase supererai gran parte delle tue insicurezze e ti farai avanti in molte circostanze. In ambito lavorativo, non riuscirai a contenere un tuo disappunto nei confronti di un capo. In ambito affettivo, avvertirai un’esigenza di indipendenza.

Gemelli: Sarai pieno di passionalità, ma dovrai evitare gli atteggiamenti bruschi. In ambito economico non dovrai commettere errori, quindi prendi tempo nelle decisioni! In ambito affettivo, è probabile una crisi esistenziale.

Leone: Sarai insofferente nei confronti delle persone che non comprendono le tue esigenze. In ambito lavorativo, si prevedono delle entrate superiori alla norma che ti renderanno euforico. In ambito affettivo, avrai un atteggiamento negativo nei suoi confronti: attento a non ferirla!

Bilancia: Dovrai ascoltare i consigli di una persona a te cara e farne buon uso. In ambito lavorativo, avrai un’ottima prontezza di riflessi ed anticiperai una problematica. In ambito affettivo, dovrai contenere le tue reazioni.

Sagittario: In questa fase gli Astri suggeriscono che preferirai decidere in completa autonomia come passare il tuo tempo libero, per questo è probabile che in ambito affettivo cercherai delle scuse per rimanere da solo. In ambito lavorativo, non hai voglia di esporti troppo.

Aquario: In questa giornata gli Astri ti consigliano di limitare la tua sete di potere, soprattutto in ambito lavorativo! Per adesso infatti è molto importante che nessuno invada lo spazio altrui. In ambito affettivo, è probabile che la tua partner riesca a convincerti a fare ciò che desidera lei.

Toro: Farai fronte alle varie circostanze con grande forza d’animo. In ambito lavorativo, gli Astri ti suggeriscono di non fare nessun grosso investimento durante questa fase. In ambito affettivo, avrai un atteggiamento conciliante che eliminerà varie tensioni dal tuo rapporto.

Cancro: Avrai una grande capacità critica ed intuitiva, ed inoltre la tua memoria ti aiuterà ad agire con tempismo. In ambito lavorativo, adotterai un atteggiamento insolito e stravagante. In ambito affettivo, saprai far valere le tue capacità seduttive.

Vergine: Nulla riuscirà a condizionarti, ascolterai i consigli degli altri ma farai sempre ciò che pensi sia meglio per te. In ambito privato, avrai un estro unico che ti permetterà di acquisire nuove amicizie e migliorare i tuoi rapporti interpersonali. In ambito affettivo, se ami l’avventura devi fare attenzione a non rischiare troppo!

Scorpione: Avvertirai una certa ostilità da una vecchia amicizia e non riuscirai a comprendere le motivazioni. In ambito lavorativo, trarrai dei grossi vantaggi da una nuova iniziativa. In ambito affettivo, si allargheranno i tuoi orizzonti.

Capricorno: La tua ambizione professionale salirà alle stelle perché ti capiterà un’occasione irripetibile. In ambito affettivo, sarai coinvolgente e conquisterai le simpatie di amici e conoscenti. Un consiglio: non trascurare la partner.

Pesci: In questa giornata, gli Astri ti suggeriscono di evitare atteggiamenti scontrosi dovuti solo ad un tuo nervosismo passeggero. In ambito lavorativo, vorrai chiarire la tua posizione nell’ambito di una recente discussione. In ambito affettivo, non accetterai intromissioni nella tua relazione.