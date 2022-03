Il blazer primaverile per tutte le età. Come sceglierlo e abbinarlo.

Quando si è indecisi su come vestirsi, su quale sia il giusto abbigliamento per un evento specifico, spesso la confusione regna sovrana e passiamo le ore, pensierose, davanti al nostro ingombrante armadio nell’immaginarci il giusto dress code da indossare. Un ulteriore stress, che potremmo evitarci se solo imparassimo ad acquistare davvero vestiti utili, confortevoli e che davvero ci piacciono. Ad esempio, avete mai pensato come un abito blazer donna o una giacca blazer possano risolvere immediatamente il dilemma della scelta su cosa indossare? E non pensare di spendere un patrimonio, esistono piattaforme come Allylikes che possono aiutarti a scegliere il giusto blazer a prezzi davvero contenuti.

Infatti, che si tratti di un evento in cui sia richiesta la giacca da smoking, che sia un evento galante o sportivo, l’abito blazer donna, può essere abbinato con qualsiasi altro indumento, una sottoveste, pantaloncini, gonne o pantaloni lunghi. Insomma, il blazer può sfoltire il vostro armadio e aiutarvi a vivere una vita, quantomeno nella scelta degli abiti, meno stressante e frustrante.

La vasta scelta di blazer presenti ad esempio su Allylikes.com, possono essere la base perfetta per tutte le donne, di qualsiasi taglia o età. Esiste infatti, una giacca o un abito blazer per qualsiasi esigenza e, o stile tu stia cercando. Il blazer può essere indossato tutto l’anno, leggero per la primavera-estate, spesso per le stagioni più fredde. Nei paragrafi che seguono ti suggeriremo alcuni consigli utili su come e quali blazer indossare a seconda della tua età in questa primavera 2022.

La giacca elegante da donna è la protagonista dell’inizio della bella stagione 2022: con le temperature più miti si avverte il bisogno di sentirsi più libere ed indossare un abbigliamento il meno ingombrante possibile, la giacca blazer è la soluzione ideale.

Ti consente ad esempio, di indossare sotto la giacca blazer, una camicetta di seta molto leggera, che tuttavia risulti anche elegante in qualsiasi contesto, sia esso lavorativo o di svago.

Insomma, l’abito blazer può essere definito un indumento democratico, elegante, adatto a qualsiasi donna ed in qualsiasi occasione, difficilmente si sfigura indossando un blazer. Ma come bisogna vestirsi con il blazer per comporre degli outfit piacevoli e comodi? Dal Blazer in pelle per le più giovani al per la donna matura, le scelte sono davvero tante.

Blazer in pelle, crop o smoking



Allylikes è la piattaforma ideale se sei alla ricerca del giusto abbigliamento di qualità ad un prezzo ragionevole. Nel guardaroba delle più giovani non deve mancare una giacca blazer dal taglio corto, in pelle o in tessuto leggero. Preferire il nero o colori più scuri per avere una maggiore eleganza ed indossabilità su qualsiasi indumento. Se invece si preferisce un look meno autorevole, preferire un blazer dalle tinte primaverili e possibilmente non troppo lungo. Se hai 30 anni, il blazer è perfetto se indossato con jeans.

Crescendo, cambiano anche le esigenze e spesso anche i luoghi di ritrovo. Raggiunti gli ‘anta’ iniziamo a preferire luoghi meno caotici di una discoteca o di un concerto all’aperto, quindi anche il nostro abbigliamento si modifica di conseguenza. Se sei una donna over 40, per questa primavera-estate 2022, potresti pensare di aggiornare il tuo armadio, acquistando un abito blazer corredato di giacca elegante, dal taglio smoking: un capo perfetto per essere indossato sia di giorno che di sera, così come sarebbe perfetto per l’ufficio. Un completo che si adatta praticamente per qualsiasi occasione. Potresti provarlo in abbinamento con uno stivale alto.