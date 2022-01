Oroscopo Paolo Fox di oggi Venerdì 28 gennaio 2022. Le stelle per il futuro

Oroscopo Paolo Fox di oggi, Venerdì 28 gennaio 2022.. Caro Gemelli, quando guardi il tuo passato, non vuoi avere alcun rimpianto. Amati con tutto il tuo cuore. Sei responsabile del tuo amore, non di come le persone lo percepiscono. Toro, sei una forza da non sottovalutare e ti muovi in maniera scaltra. Pesci, siete connessi al flusso cosmico della luna. Non importa se la tua situazione non è in pieno equilibrio, ma fidati che le cose stanno per prendere una svolta migliore.

AMICO ARIETE.

Prenditi un momento per guardare indietro alle esperienze passate, le stesse che ti hanno portato a questo punto. Non c’è insegnante migliore delle esperienze vissute! Valuta attentamente la tua prossima mossa. Sei troppo intelligente per fare di nuovo gli stessi errori. Se c’è una cosa di cui puoi essere sicuro, è che hai un futuro brillante davanti a te. Tutto si riduce a fare il primo passo. Abbi fede.

Suggerimento cosmico: prima di andare avanti, prenditi un momento per imparare.

OROSCOPO TORO.

Siete un segno vitale, avete voglia di crescere sia nel lavoro che in amore. Non è sempre facile, soprattutto quando trovate persone che provano ad ostacolarvi. Negli ultimi mesi avete affrontato diverse svolte nella vostra vita, alcune positive altre meno. Fate leva sulle esperienze positive e attendetevi uno stravolgimento.

Suggerimento cosmico: aspettati un altro momento di svolta nel tuo viaggio.

OROSCOPO DEL GIORNO: GEMELLI.

Caro Gemelli, quando guardi il tuo passato, non vuoi avere alcun rimpianto. Amati con tutto il tuo cuore. Sei responsabile di come ami, non di come le persone percepiscono il tuo more. Non aver paura di fare il primo passo se ci credi veramente, che sia lavoro o amore, non lasciarti frenare dal timore di fallire. I fallimenti sono la prima scuola per crescere.

Suggerimento cosmico: ama con tutto il tuo cuore.

OROSCOPO DEL GIORNO: CANCRO.

Quando tocchi il fondo, l’unica strada da percorrere è la salita. Adesso, senza piangere troppo sul latte versato, agisci con forza e cinismo. Stai entrando in una delle fasi più creative e soddisfacenti della tua vita. Pensa ai semi che vuoi piantare ora, domani avrai grandi frutti. Il perdono è una pratica che ti aiuterà a lasciare andare il dolore passato. Fai uno sforzo consapevole per perdonare te stesso, ma soprattutto gli altri.

Suggerimento cosmico: preparati ad entrare in una delle fasi più creative e soddisfacenti della tua vita.

OROSCOPO DEL GIORNO: LEONE.

Segno creativo ma ancora ancorato alle abitudini passate, al tablet preferite ancora il profumo del blocco note a penna. Amate prendere nota di tutto ciò che vi capita di importante durante la giornata, idee, esperienze, emozioni. Siete un segno seduttore, d’altronde la vostra forza ed il vostro carattere vi consentono di dominare (positivamente) il partner. Non siate troppo critici con gli altri, semplicemente, imparate a fidarvi di più.

Suggerimento cosmico: tieni un diario a portata di mano …

OROSCOPO DELLA VERGINE.

Rompi l’abitudine. Il passato non ha più posto nel tuo futuro. Se hai trascinato una relazione più a lungo di quanto avresti dovuto, ora è il momento di lasciar perdere. Nessuno ha detto che sarà facile. Ma sai che l’unico modo per fare spazio al nuovo è chiarire il disordine cosmico del passato (o presente). Le tue abitudini di vita quotidiana sono un’altra cosa di cui vuoi essere pienamente consapevole. Inizia eliminando le sostanze che ti causano più danni che benefici.

Suggerimento cosmico: rompere con le tue abitudini e schemi tossici.

BILANCIA, OROSCOPO DEL GIORNO.

Hai passato una vita a cercare di costruire ciò che hai oggi. Vuoi davvero mollare tutto? È normale sentirsi disillusi, specialmente quando le cose non vanno come hai “pianificato”. Fai un passo indietro. Prenditi un momento per rivalutare te stesso. Il distacco emotivo potrebbe essere la chiave per ottenere una nuova prospettiva. Prenditi un po’ di tempo per te stesso oggi. Il percorso di meditazione e consapevolezza è sicuramente più vicino alle risposte che stai cercando in questo momento.

Suggerimento cosmico: il distacco potrebbe essere la chiave per ottenere una certa prospettiva.

OROSCOPO DI OGGI: SCORPIONE.

Tutto è come dovrebbe essere. Fai un respiro profondo e sii grato per ciò che hai in questo momento. Finalmente è arrivata la calma dopo la tempesta. Abbi fiducia che il peggio ormai è alle spalle. Il processo di guarigione è in corso e le cose andranno meglio solo credendoci davvero. Se c’è una cosa che dovresti fare oggi, è passare del tempo in serenità, magari regalati delle lunghe passeggiate salutari. Questo faciliterà sicuramente il tuo viaggio interiore.

Suggerimento cosmico: questa è la calma dopo la tempesta

AMICO DEL SAGITTARIO.

Non sottovalutare il potere del tuo istinto. Sì, anche quando si tratta di decisioni aziendali! Ricorda, sei guidato da una forza molto più grande di te. C’è un nuovo progetto o idea in cui ti senti ispirato e vuoi investire? La tua anima sa cosa è giusto per te, fidati. Un’altra cosa da tenere a mente, specialmente quando si sta socializzando, è che una vita equilibrata è tutto. Stare lontano da eccessi di qualsiasi tipo o cedere alle tentazioni, ti renderà una persona migliore .

Suggerimento cosmico: sei guidato da una forza molto più grande di te.

OROSCOPO DEL GIORNO: CAPRICORNO.

Non importa quanto il tuo cuore sanguini, fai uno sforzo per alzarti e sorridere. Sforzati di usare la tua energia in modo creativo. Questo è l’unico modo per spostare la tua vibrazione e trasformare il dolore in quella piacevole sensazione di riscatto. Basta passare a letto tutto il giorno: torna a vivere pienamente, te lo meriti. Lasciati il passato alle spalle.

Suggerimento cosmico: alzati e fatti vedere, non importa come!

OROSCOPO ACQUARIO DI OGGI.

La casa è dove si trova il cuore, e dove ti aspettano tutte le persone che ami così tanto. Se hai dato per scontato i tuoi legami affettivi, ora è il momento di confrontarti con qualcuno che si è allontanato senza apparenti motivi. Ricorda, non hai bisogno di un motivo per festeggiare o stappare quella bottiglia di champagne. Sii il catalizzatore che unisce tutta la tua compagnia. Tutti ti ringrazieranno per questo.

OROSCOPO DEL GIORNO: PESCI.

Pesci, siete connessi ad un intenso flusso cosmico. Non importa come credi sia il tuo bilancio di vita in questo momento, fidati che le cose stanno per prendere una svolta per il meglio. Per quanto riguarda il tuo lavoro, se pensi di meritare di più, non avere timore, fatti avanti e alza la voce. Più rispetti il ​tuo lavoro, maggiore è il rispetto che il lavoro dovrebbe avere per te.