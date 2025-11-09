Dottoressa Anna Ansalone, Candidata al Consiglio Regionale, Movimento 5 Stelle con Fico Presidente, Circoscrizione Avellino e Provincia

La scelta è vostra ed è un vostro diritto. Potete votare il partito di Brunetta, che prova ad aumentarsi lo stipendio di 60 mila euro, come se 250 mila non fossero già sufficienti, oppure potete scegliere una professionista che da anni cerca davvero di cambiare le cose in meglio. Almeno, a differenza di molti, ci prova davvero e ci mette la faccia!

1. Polo Oncologico Umano e Sanità di Prossimità

Prendersi cura significa esserci davvero. Significa guardare negli occhi chi ha paura, prendere per mano chi si sente perso, non lasciare nessuno solo nel momento più fragile. È per questo che immagino un Polo Oncologico che sia prima di tutto umano: un luogo dove chi affronta la malattia trovi medici preparati, ma anche una comunità che accompagna, sostiene, si fa carico. Un centro capace di seguire le persone e le loro famiglie, passo dopo passo, senza abbandoni. E accanto a questo, la riapertura dei Punti Salva Vita, perché la sicurezza sanitaria non deve essere distante o difficile da raggiungere. Ogni secondo può essere vita. E ogni vita conta.

2. Welfare e Famiglie

Prendersi cura non significa solo curare il corpo, ma riconoscere le fatiche quotidiane, le fragilità e i silenzi. Le famiglie hanno bisogno di sapere che non sono sole, che esiste una rete che le sostiene e le accompagna. Chi ogni giorno assiste un familiare malato o fragile porta spesso un peso enorme, senza chiedere nulla: la comunità deve esserci per loro. Servono consultori presenti e accoglienti, capaci di ascoltare donne e uomini senza giudicare e di offrire orientamento nei momenti difficili. Servizi psicologici accessibili permettono di dare voce a un dolore che non sempre si vede, ma che pesa e chiede attenzione. Una comunità è forte quando sa stare accanto: nessuno deve affrontare tutto da solo.

3. Edilizia Popolare

Una casa deve essere rifugio, non motivo di vergogna o precarietà. Dove ci sono alloggi degradati, dove ci sono famiglie costrette a vivere in spazi indegni, lì la comunità si ferisce. Riqualificare, rendere sicuri, rendere vivibili gli alloggi non è solo un intervento tecnico: è un atto di rispetto. Una casa dignitosa è la base per poter immaginare il domani.

4. Giovani e Scuola

La scuola può essere un luogo che cura. I nostri ragazzi hanno bisogno di essere guardati come persone, non solo come studenti. Hanno bisogno di laboratori che aprano il pensiero, spazi per parlare, confrontarsi, sbagliare senza paura. Psicologi presenti, docenti sostenuti nella complessità del loro ruolo. Una scuola che non giudica, ma accompagna, forma, fa nascere futuro.

5. Lavoro e Sviluppo

Il lavoro è ciò che permette di restare, di costruire qui la propria storia. Le imprese locali, le attività agricole, artigianali e culturali sono radici e risorse preziose. Sostenere chi produce, chi crea, chi innova, significa dare ai giovani la possibilità di scegliere di restare, e non di partire per necessità. Lo sviluppo non deve snaturare: deve far fiorire ciò che siamo.

6. Ambiente da Amare

Il territorio che abitiamo respira con noi. I sentieri, i boschi, le sorgenti, le cascate di Montella, il fiume Sabato che scorre tra le nostre valli: sono luoghi vivi, che raccontano chi siamo. Camminarci dentro e vederli trascurati o dimenticati fa male, perché significa perdere un pezzo della nostra identità. Bonificare le aree inquinate, proteggere la biodiversità, curare i percorsi naturalistici, renderli accessibili e sicuri non è un lusso: è prendersi cura della nostra salute, della nostra serenità quotidiana.

7. Valorizzazione del Territorio

Laceno, i borghi dell’Alta Irpinia, i paesaggi che parlano di storia e poesia: meritano di essere vissuti, non solo ricordati. Ogni borgo, ogni sentiero, ogni piazza racconta una storia che appartiene a tutti noi. Ma senza collegamenti efficienti, senza un trasporto accessibile, tutto resta lontano e lontana resta anche la possibilità di partecipare pienamente alla vita del territorio. Collegare la provincia significa cucire relazioni tra scuole, lavoro, servizi, ma anche tra persone e luoghi, permettendo a tutti di vivere pienamente le bellezze che ci circondano. Valorizzare non è solo promuovere, ma rendere concretamente fruibili i luoghi che amiamo, per noi, per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi.

8. ASL Veterinaria e Tutela degli Animali

Gli animali che vivono accanto a noi, in casa o nei campi, sono parte integrante della comunità: ci parlano del nostro grado di civiltà, di sensibilità e di attenzione verso chi è più fragile. Una comunità che si prende cura degli animali dimostra rispetto, educazione e responsabilità. Un servizio veterinario pubblico efficiente significa prevenzione, controllo sanitario, sterilizzazioni, supporto a chi si occupa degli animali quotidianamente e programmi di educazione al benessere animale. Garantire queste cure non è solo un dovere morale: è un indicatore della qualità della vita di tutti, perché un territorio attento alla tutela degli animali è un territorio più sicuro, sano e consapevole. Ciò che facciamo per loro, in fondo, lo facciamo anche per noi.

9. Acqua Bene Comune

L’acqua è vita, il bene più prezioso che abbiamo. Non appartiene a nessuno perché appartiene a tutti. Difendere la sua gestione pubblica, trasparente e sicura significa proteggere le persone, l’ambiente e il futuro dei nostri figli. Significa garantire che arrivi pulita nelle case, nei campi, nelle imprese e nei luoghi pubblici, senza discriminazioni o privatizzazioni. L’acqua non si compra: si custodisce, si rispetta, si ama. Difenderla è un gesto di responsabilità verso chi vive oggi e verso chi verrà domani.

So cosa stanno pensando i più scettici: la solita promessa elettorale in tempo di elezioni. Lo penserei anch’io. La verità è che . Da sempre agisco e ci metto la faccia. Per tutti questi punti non mi batto da oggi, perché ci sono le elezioni: lo faccio da 20 anni, da quando ho iniziato il mio percorso come Assistente sociale, accanto ai più fragili e al territorio in cui vivo. Questo programma non è una promessa: è il riflesso di una vita dedicata a prendersi cura delle persone e del nostro territorio.