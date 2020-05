Inizia la Fase 2 anche per la TV: ecco quali programmi ripartono

La Fase 2 partirà domani 4 maggio 2020, e come accadrà per la cittadinanza italiana, anche il mondo televisivo si sta preparando per la ripartenza di alcuni programmi di intrattenimento. Su Raiuno riprende lo show pomeridiano di Caterina Balivo Vieni da me nel suo orario consueto. Dunque, la conduttrice napoletana tornerà ad intervistare svariati personaggi famosi. Tra questi solo i vip sotto contratto con la tv pubblica andranno in studio, mentre gli altri interverranno via collegamento.

Con la fase 2 la Rai torna a programmare il quiz l’Eredità condotto da Insinna.

Tuttavia, la principale novità per l’ammiraglia Rai sono le nuove puntate de L’Eredità con Flavio Insinna. Per il riavvio, il quiz si presenta con una formula tutta speciale. A gareggiare saranno campioni vittoriosi delle passate stagioni, scelti tra coloro a cui è permesso spostarsi in base alle misure governative. In questo modo, la loro bravura verrà messa al servizio della Protezione Civile nella lotta al coronavirus, a cui saranno devolute le somme delle eventuali vincite alla “ghigliottina”.

Rispetto al consueto, il quiz subisce ulteriori modifiche. Infatti, i partecipanti, presenti a titolo oneroso, saranno i medesimi per una settimana di fila. Di conseguenza, la loro eliminazione durante la puntata equivarrà all’estromissione dalla singola giocata. Inoltre, verranno ripresi alcuni elementi di passate stagioni. Il primo è la presenza di soli sei concorrenti mentre il secondo è che il gioco iniziale degli abbinamenti svolgerà nuovamente funzione di raddoppio per “l’eredità” iniziale (10.000 euro virtuali assegnati dalla produzione ad ogni partecipante. Questo cambiamento porterà ad un innalzamento della soglia per la vincita massima da 240.000 a 300.000 euro.

Con la Fase 2 torna anche Uomini e Donne

Sul fronte Mediaset, a “ripartire” lunedì sarà Uomini e Donne nella sua versione classica. La decisione è dovuta sia al riavvio del pomeriggio Rai, ma soprattutto per il pesante flop riscosso dalla formula rivisitata, in cui si è raggiunto il record negativo di share, inferiore al 10%, nella giornata del 1°maggio. Nell’emissione di domani, tuttavia, le protagoniste della versione digitale conosceranno chi si nasconde dietro i messaggi che hanno ricevuto. Invece, dal giorno successivo, gli spettatori assisteranno nuovamente al format consueto. Il pubblico da casa vedrà, per il momento, soltanto i protagonisti residenti nelle vicinanze degli studi, mentre altri presenzieranno attraverso collegamenti. In questo modo Maria De Filippi vuole offrire al pubblico di Canale 5 un segno di ritorno alla normalità, mostrandosi attivamente al lavoro anche in questa fase di passaggio.

Ma per la conduttrice pavese il dating show non sarà l’unico impegno. Infatti, sugli schermi del Biscione già è in rotazione lo spot per Amici Speciali, la nuova costola del talent show, dedicata alla Protezione Civile in lotta contro il coronavirus, in partenza tra qualche settimana. Dello show già è nota la lista dei partecipanti, tra cui spiccano alcuni degli ultimi vincitori come la band The Kolors (2015); il ballerino Andreas Müller (2017) nonché i cantanti Irama (2018) Alberto Urso (2019) e Gaia Gozzi (2020). Altri protagonisti saranno i ballerini Alessio Gaudino e Gabriele Esposito (2016) Umberto Gaudino (2019) e Javier Rojas (2020) nonché la cantante Giordana Angi (2019).

Tuttavia, tra i partecipanti gareggeranno anche due “outsider” come Michele Bravi (vincitore X Factor 2013) e il rapper Random. Come nella versione classica, anche in questi quattro appuntamenti le esibizioni saranno valutate da una giuria, che sarà formata da 2 uomini e 2 donne. Tra i membri femminili ci sarà Vanessa Incontrada, che ha annunciato la propria presenza sui social. Fra i quattro giurati, potrebbe essere della partita anche Alessandra Celentano, il cui coinvolgimento è stato dichiarato dalla stessa presentatrice nell’intervista a Vanity Fair.