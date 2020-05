IPTV Streaming (SIPTV), lo stream live del pezzotto nato negli anni 90

IPTV streaming, SIPTV (Smart IPTV), Pezzotto, e streaming illegali. Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare di ma quando è nato questo enorme fenomeno pirata che genera centinaia di milioni di euro ogni anno. Ma in realtà quando nasce la pirateria televisiva?

Erano gli anni 90 ed in Europa esplodeva il fenomeno delle Pay Tv, ovvero piattaforme televisive satellitari che, attraverso un decoder ed una parabola consentivano la visione di contenuti televisivi in esclusiva. Le più comuni Pay-per-view (PPV), traducibile dall’inglese come “paga per vedere”. In Italia la Tv satellitare fu affidata a Tele+ (oggi Sky Italia), che, dietro il pagamento di un abbonamento mensile di circa 40mila lire, offriva la visione di eventi sportivi in esclusiva (Serie A e Serie B), film, Serie TV e intrattenimento per la famiglia.

Nonostante un costo piuttosto abbordabile, soprattutto paragonato a quelli odierni, nasceva la pirateria televisiva, successivamente conosciuto come il Pezzotto. Grazie a strumentazioni neppure tanto sofisticate, gruppi di “appassionati” riuscirono a decriptare i codici di visione della Pay Tv, creando le ormai storiche “smart card pirata“, che, al costo di 10 mila lire, consentivano la visione di tutto il calcio italiano. Nacque il business (miliardario per l’epoca) della pirateria televisiva satellitare.

IPTV Streaming, Pezzotto e Siptv: un fenomeno lungo trentanni.

Nonostante i primi sequestri, le prime multe, e i primi arresti, la pirateria audio-visiva è cresciuta anno dopo anno. Oggi, solo in Italia sono quasi 3 milioni le persone che utilizzano in maniera continuativa le IPTV streaming e le Liste IPTV pirata. Eh già, perchè oggi non sono più necessari codici decriptati o smart card. In realtà non sono necessari neppure il decoder, la parabola o conoscere il vicino “furbetto”. Oggi è sufficiente una connessione ad internet di circa 6 Mbps, una casella email, e con poco più di 10 euro è possibile avere la Pay Tv mondiale a portata di mano! No, non si tratta di un refuso, attraverso le applicazioni Iptv per smartphone, è possibile guardarsi Film in streaming, Calcio in streaming, Serie TV in streaming, Tennis in streaming o qualsiasi altro sport in streaming trasmesso nel mondo. Tutto questo magari mentre si è comodamente seduti sul tram che ci porta a casa da lavoro.

Pezzotto, IPTV Streaming e liste IPTV da 10 euro. Come competere legalmente?

Sky ci sta provando con la piattaforma NOW TV, si tratta di un affidabile stream live grazie alla quale è possibile guardare in streaming tutti i pacchetti dedicati al satellite. Film, Serie TV, Serie A, Champions League, Europa League. Solo il ticket sport ha un costo di circa 30 euro al mese (spesso scontato lo si trova tra le 20 e le 25 euro). Lo abbiamo provato e siamo rimasti soddisfatti, la visione è fluida ed in HD. Tuttavia, 30 euro possono rappresentare ancora una barriera, considerato che con 10 euro i pirati offrono migliaia di canali in Hd. Negli ultimi mesi addirittura si sono spinti al 4k. Oltretutto per i prossimi due anni Sky non avrà l’intero pacchetto dedicato al calcio. Sarà Dazn infatti, al costo di 9.99 euro al mese, a trasmettere 114 partite in esclusiva della Serie A, tutta la Serie B, la Liga Spagnola, il campionato Francese, ed altre partite di campionati minori inglesi. Incluso nel pacchetto troviamo anche i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e la novità del 2020, Dazn trasmetterà in esclusiva la MotoGP.

Dunque, tirando le somme, per godersi il meglio del calcio in streaming e dello sport italiano ed internazionale bisognerebbe spendere ogni mese poco meno di 40 euro: 30 euro per il Ticket sport di Now Tv e 10 euro per lo streaming di Dazn. Un prezzo più che accessibile. Per completare l’offerta d’intrattenimento bisognerebbe invece aggiungere altri 15 euro (Cinema + Serie TV e Intrattenimento) e magari altre 8-10 euro per Netflix. Per un pacchetto completo che si aggirerebbe attorno ai 60-65 euro mensili. Non si tratta di un costo accessibile a tutti ed è evidente, ma va anche detto che non si tratta di un bene di necessità e pertanto bisogna fare delle scelte. Prendendo solo in considerazione il pacchetto sport a 40 euro, si tratta di un prezzo sufficiente per abbattere le IPTV Streaming a 10-15 euro al mese? Noi ci auguriamo di si, ma restiamo molto dubbiosi. Magari se Sky diminuisse i prezzi dei suoi pacchetti online, sicuramente migliaia di utenti illegali potrebbero quantomeno farci un pensiero. Staremo a vedere.