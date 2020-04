Maria De Filippi torna con Uomini e Donne, adattato al Coronavirus

Ieri in una lunga intervista rilasciata a RTL 102.5 Maria De Filippi ha ufficializzato la notizia già da giorni nell’aria negli ambienti televisivi: lunedì 20 aprile tornerà in onda Uomini e Donne. La conduttrice ha confermato l’indiscrezione durante il lungo intervento radiofonico, condiviso con gli spettatori social che hanno avuto l’opportunità di porre diverse domande alla regina di canale 5.

La domanda principale é stata su quanto e come il Coronavirus possa aver cambiato o nella peggiore delle ipotesi come potrebbe cambiare la televisione italiana in futuro. Se e come la pandemia covid-19 avesse stravolto i palinsesti Mediaset, e se ad esempio programmi come Amici All Stars, dopo il successo dello scorso anno, avrebbero preso il via. Non sono mancate le domande relative ad uno dei programmi più seguiti e amati dalla bionda moglie di Maurizio Costanzo, Uomini e Donne. A tal proposito la De Filippi ha rassicurato tutti, dichiarando che il dating show più famoso d’Italia sarebbe tornato da lunedì prossimo, anche se in una forma completamente rinnovata, per via dell’emergenza Coronavirus.

Maria de Filippi conferma, Uomini e Donne tornerà molto presto con alcuni accorgimenti.

Su come si svolgerà il programma, comunque, qualcosa è già trapelato nelle scorse settimane. Infatti, sui profili social legati al mondo “defilippico” sono ancora presenti degli annunci che invitano gli utenti a iscriversi per poter corteggiare con le parole sia Gemma Galgani – storica dama del trono over – che Giovanna Abate – unica tronista in carica.

Con molta probabilità, in un primo momento verranno trasmesse le ultime registrazioni del trono over e trono classico, antecedenti al virus, per poi proseguire con la nuova formula.

Sulla nuova versione del talent show riservato ai volti noti (Amici All Stars), ha invece ribadito che partirà dopo la prima metà di maggio, aggiungendo poi “Con questa storia del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di Amici All Star, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio. Se ci sarà, e spero ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo”.

Tuttavia, la bionda conduttrice lombarda sarà di nuovo in video anche in altre vesti già da questa settimana. Infatti, da mercoledì sera Canale 5 ritrasmetterà l’ultima edizione del fortunato show Tu sì què vales, prodotto lo scorso autunno, dove Maria De Filippi è da sempre uno dei giurati più amati. Questo spettacolo va così ad arricchire l’intrattenimento in replica proposto dall’ammiraglia Mediaset, il quale include anche la riproposizione della divertentissima e seguitissima ultima edizione di Ciao Darwin realizzata la scorsa primavera.