Sanremo 2023: il vincitore è Marco Mengoni con ‘Due Vite'”

La serata ha preso il via con la maestosa esecuzione dell’inno di Mameli dalla banda dell’Aeronautica Militare, accompagnata dall’energico canto del pubblico in piedi all’Ariston. Dopo l’introduzione di Amadeus, Gianni Morandi ha regalato al pubblico un emozionante tributo a Lucio Dalla, eseguendo Piazza Grande, Futura e Caruso, con il pubblico che ha continuato a tributare Lucio con cori a gran voce. Inoltre, la co-conduttrice Chiara Ferragni ha fatto un dolce gesto regalando ad Anna, la moglie di Gianni Morandi, una stola come quella che aveva indossato la prima serata, sulla quale c’era scritto “Ti sposerei altre cento volte”, frase dedicatale dal marito.