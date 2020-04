Coronavirus, dal 4 maggio inizia la Fase 2: possibile incontrare i familiari. Si alle attività motorie

La Fase 2 è stata fissata per il 4 maggio 2020, data per certi versi storica e che sicuramente ricorderemo a lungo. Il giorno in cui l’Italia e gli Italiani tornano ad assaporare la vita reale. Non sarà certamente una riapertura totale, per quella bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma certamente ci sarà un forte alleggerimento della pressione da lockdown. Il nuovo decreto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha emanato nel corso della serata (26 aprile 2020 ndr) prevede un inizio di ritorno alla normalità, ci saranno ancora molte restrizioni, ma si tratta tuttavia di un grosso passo avanti per chi è costretto in quarantena da ormai 2 mesi per colpa del coronavirus.

Nel nuovo Dpcm sarà prevista un autocertificazione più flessibile. Saranno consentiti gli incontri con i familiari più stretti, tuttavia qualora uno dei familiari fosse anziano, bisognerà interagire utilizzando la mascherina. Grossa novità per tutti coloro i quali nel corso del lockdown sono rimasti bloccati fuori regione (studenti e lavoratori), potranno rientrare nel luogo di domicilio o di residenza. Saranno consentite le cerimonie funebri, con un massimo di 15-20 persone a seguito, per tutte le altre cerimonie, incluse le funzioni religiose bisognerà attendere ancora qualche settimana. La riapertura dei negozi è slittata dall’11 maggio al 18 maggio 2020. Lo slittamento di una settimana è dovuto al fatto che le istituzioni vorranno capire quali effetti avrà generato la Fase 2 nei primi 15 giorni di ‘libertà’.

adv

Come spostarsi.

Sarà consentito spostarsi nel proprio comune e nella propria Regione di residenza o domicilio. Resta in vigore il divieto di spostarsi da Regione a Regione, uno dei temi più dibattuti della fase due. Bisognerà giustificare i propri spostamenti compilando l’autocertificazione che tuttavia sarà più flessibile. Sui mezzi pubblici, distanziamento e obbligo di mascherine, anche di stoffa. Decade il divieto di tornare a casa per tutte quelle persone rimaste bloccate fuori regione prima dell’introduzione del lockdown. Insomma, gli studenti fuori sede ed i lavoratori potranno tornare a casa utilizzando mezzi propri o pubblici.

Gli incontri si, ma solo con i familiari.

Dopo due mesi di reclusione forzata, dove tantissimi italiani sono stati costretti ad interagire con i propri familiari solo attraverso videochat, dal 4 maggio 2020 sarà possibile incontrare i componenti del proprio nucleo familiare, genitori, figli, nipoti e nonni. Per quanto riguarda l’incontro con familiari anziani resta obbligatorio (anzi buon senso) indossare una mascherina. Vietati ancora riunioni di famiglie o pranzi e cene di gruppo.

Attività motorie.

Dal 4 maggio, sarà inoltre consentito fare sport all’aperto, da soli, con un componente dello stesso nucleo abitativo, con minori o persone diversamente abili. Decade il limite dei 200 metri per l’attività motoria. Resta il divieto di assembramento e il rispetto della distanza. Confermata la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici non di squadra, per quelli bisognerà attendere il 18 maggio. Consentita l’attività motoria con i figli o alle passeggiate con persone non autosufficienti.

adv

Bar, ristoranti e negozi.

Bar e ristoranti restano chiusi e riaprono ufficialmente il 1 giugno 2020. Conte annuncia, inoltre, la data di riapertura per il commercio al dettaglio, si parte dal 18 maggio. Resta tuttavia valida l’ipotesi di eventuali modifiche a seconda dell’andamento più o meno positivo relativo ai primi dati della Fase 2. Viene confermata, a partire dal 4 maggio, la possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio. Gli ultimi ad aprire saranno Parrucchieri, Barbieri e centri estetici.

Le attività produttive

Confermato anche il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Si comincia il 4 con il comparto manufatturiero, edilizia e cantieri, commercio all’ingrosso funzionale a queste filiere. Per quanto riguarda le viste ai Musei e alle mostre, il ministro ai Beni culturali Dario Franceschini, conferma la riapertura per il 18 maggio.

Funzioni religiose e funerali

Qualche settimana fa la Cei aveva richiesto una maggiore flessibilità per la Chiesa e i suoi milioni di fedeli, richieste solo in parte soddisfatte. Sarà possibile celebrare funerali alla sola presenza dei familiari, ma non più di 15-20 persone e tutte munite di mascherina. Escluse per il momento le altre funzioni religiose, incluse le messe o la celebrazione di Matrimoni, comunioni o Battesimi.