Emicrania, combattere il Mal di testa con 5 deliziosi frullati di frutta e verdure

L’emicrania è uno dei disturbi più fastidiosi che esistano in natura, non tanto per la gravità provocata dal malessere stesso, piuttosto per tutte le concause che ne conseguono soprattutto in ambito sociale e produttivo. Si tratta di un disturbo il cui sintomo principale è rappresentato da forti mal di testa, pulsanti e continui.

Nei soggetti più sensibili, l’emicrania è accompagnata da nausea e forte sensibilità alle fonti luminose e ai suoni. Il disturbo solitamente si presenta in maniera superficiale; con brevi scosse, come se la testa fosse attraversata da una scarica elettrica. Nei casi più gravi il fastidio può durare giorni e diventa problematico conviverci. In questo caso si tratta di emicrania cronica e può diventare un problema serio.

Non si tratta del piu comune mal di testa, il dolore provocato dall’emicrania tende ad aggredire un solo lato del cranio e può provocare disturbi temporanei sia alla vista che all’udito. Come per tanti altri disturbi ‘minori’ anche per l’emicrania le cause principali sono legate a fattori ambientali, come ad esempio l’inquinamento, in ogni sua forma. Tuttavia, anche lo stress, i cambiamenti ormonali, la cattiva alimentazione e la vita sedentaria offrono terreno fertile al disturbo.

Combattere l’emicrania in maniera naturale.

L’emicrania può essere gestita e tenuta sotto controllo con medicinali convenzionali, che possono attenuare i disturbi. A tal proposito, soprattutto nelle forme più gravi, il consiglio è quello di rivolgersi sempre al proprio medico di fiducia. Fatte le dovute raccomandazioni, a noi interessano i rimedi naturali, quelli fatti in casa dalla nonna per intenderci. Frutta è verdura saranno gli alimenti principali, perfetti per fornire sostanze altamente nutritive per l’organismo.

Ecco dunque, 5 deliziosi frullati di frutta e verdura che certamente ci aiuteranno a prevenire o quantomeno migliorare i nostri mal di testa.

1 Ananas, verdure e acqua di cocco.

Frulliamo assieme questi tre ingredienti per garantirci un composto naturale di antinfiammatori e analgesici che aiuteranno a ridurre l’emicrania. Gli enzimi antiossidanti inibiscono l’azione negativa dello stress ossidativo. Aiutano a migliorare l’ossigenazione cellulare e stimolano la circolazione sanguigna.

Ingredienti:

3 fette di ananas

5 foglie di insalata

1 gambo di sedano

½ succo di limone

½ cetriolo

½ cucchiaino di zenzero (2 g)

1 tazza di acqua di cocco (250 ml)

Preparazione e consumo:

Inserire tutti gli ingredienti nel frullatore e amalgamate il tutto fino a renderlo una bevanda liquida ed omogenea.

Bere il frullato a piccoli sorsi non appena si presentano i primi sintomi di emicrania.



2. Frullato frutta, noci e latte di avena.

Vitamine, minerali e fibre contenute in questi ingredienti permettono di controllare l’infiammazione e alleviare così il mal di testa causato dall’emicrania. Questi nutrienti aumentano il livello energetico dell’organismo. Migliorano la circolazione e bloccano l’emicrania sul nascere.

Ingredienti:

1 banana matura

10g di noci

1 pesca

1 mela

tazza di latte di avena (250 ml)

Preparazione e consumo:

Sbucciare i frutti ed inserirli nel frullatore assieme alle noci e al latte di avena. Frullare il tutto fino a rendere una bevanda leggermente densa.

Dopo aver ottenuto un composto denso ma privo di grumi berla il più rapidamente possibile.

Se il dolore è costante e avvertite fastidio da fonti luminose o musicali, dovete bere l’intero frullato.

3. Frullato di Anguria e cetriolo

Il succo di anguria con l’aggiunta di un cetriolo è un ottimo rimedio per l’emicrania. Aiuta il corpo mantenersi idratato. Questi ingredienti migliorano l’equilibrio dell’organismo e riducono gli squilibri infiammatori causati dalla ritenzione idrica.

ingredienti:

4 fette di cocomero

½ cetriolo

1 cucchiaio di miele (25 g)

½ tazza di acqua (100 ml)

2 foglie di menta

Preparazione e consumo:

Inserire gli ingredienti nel frullatore tranne la menta.

Frullare finché non diventa un liquido omogeneo.

Servire e aggiungere le foglie di menta.

Bere il frullato nelle giornate calde o quando si si avvertono i primi segnali dell’emicrania.

4. Frullato di arancia con latte di cocco

Succo d’arancia con latte di cocco non solo regala un sapore tropicale squisito, ma fornisce gli antiossidanti indispensabili per il corpo. Rilasciano inoltre le sostanze nutritive che danno sollievo quando abbiamo forti mal di testa. Consumare questo frullato abitualmente aumenta la nostra energia, ottimizzando l’ossigenazione cellulare. Riducendo l’infiammazione dei tessuti.

ingredienti:

Succo di 4 arance

½ tazza di latte di cocco (125 ml)

1 cucchiaio di semi di lino macinato (10 g)

Preparazione e consumo:

Frullate tutti gli ingredienti per pochi secondi.

Bere il frullato appena si presenta l’emicrania.

5. Frullato di Ananas, banana e avena.

Ricco di antiossidanti, fibre ed enzimi digestivi, questa deliziosa bevanda è l’ideale per fare il pieno di energia e prevenire episodi di emicrania. I nutrienti stimolano la circolazione del sangue e controllano gli squilibri infiammatori che influenzano l’insorgenza del dolore.

Ingredienti:

3 fette di ananas

1 banana

3 cucchiai di avena (30 g)

1 tazza di acqua (250 ml)

Preparazione e consumo.