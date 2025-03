Presidio sanitario Montoro-Serino-Solofra, Ansalone: “Bisogna intervenire subito”

Montoro, 26 marzo 2025 – In qualità di Consigliere Comunale di Montoro, non posso più tacere davanti alla drammatica situazione sanitaria che sta vivendo il nostro territorio denunciata dai cittadini. La gestione del Presidio Sanitario Montoro-Serino-Solofra, che serve un bacino di circa 50.000 abitanti, è ormai giunta al limite della sostenibilità. I cittadini della Valle dell’Irno, da tempo costretti a subire disagi continui, meritano risposte e azioni concrete, non ulteriori promesse, inammissibile la carenza di organico.

Recentemente, la decisione di rimuovere il servizio di medicina legale dal Presidio ha scatenato una forte preoccupazione, aggravando ulteriormente la già precaria condizione della sanità locale. Questo servizio, fondamentale per garantire il diritto alla salute e la sicurezza dei cittadini, non può essere eliminato senza mettere a rischio il benessere delle persone.

In aggiunta, la carenza di personale è un problema sempre più grave. Ad oggi, il Presidio è privo di un infermiere e di un medico dedicato alle vaccinazioni nel reparto Materno-Infantile. Questo vuoto di personale sanitario, oltre a compromettere la qualità delle prestazioni offerte, mette in serio pericolo la salute dei più piccoli e delle loro famiglie. La sicurezza, poi, è un altro aspetto trascurato: manca un addetto alla sicurezza, fondamentale per garantire un ambiente protetto e tranquillo per i pazienti e gli operatori.

Non possiamo permettere che un servizio così importante venga abbandonato a se stesso. La Valle dell’Irno non è un’area periferica da dimenticare, ma una comunità che ha il diritto di essere tutelata e assistita adeguatamente. È urgente un intervento da parte del Manager competenti per risolvere queste problematiche.Per questo, chiedo con fermezza l’immediata convocazione di un tavolo tecnico con l’ASL, i sindaci del comprensorio e i rappresentanti delle istituzioni regionali. È necessario trovare soluzioni rapide e definitive per garantire il diritto alla salute dei nostri cittadini.

Non possiamo più aspettare, la situazione è insostenibile. La nostra gente merita di essere ascoltata e tutelata, non possiamo permettere che il nostro Presidio sanitario continui a essere sottovalutato.

Dott.ssa Anna Ansalone

Consigliere comunale città di Montoro