Beautiful anticipazioni puntate americane

Gli appassionati di Beautiful sono moltissimi anche in Italia. La loro fortuna è anche quella di poter contare sulle anticipazioni con settimane di anticipo, grazie alla possibilità di vedere in streaming le puntate americane. Stiamo infatti parlando della soap opera più seguita al mondo, che va in onda in America ormai dal 1987. In America stanno già trasmettendo oggi le puntate che in Italia andranno in onda fra mesi. Inizialmente infatti ci sono stati ben 3 anni di discrepanza, visto che la prima puntata di Beautiful è andata in onda nel nostro Paese solo a partire dal 1990.

Come conoscere le anticipazioni di Beautiful

Grazie al fatto che abbiamo a disposizione le anticipazioni delle puntate americane, possiamo sapere con grande anticipo sia ciò che sarà trasmesso in Italia, sia ciò che avverrà in futuro ai protagonisti della soap. Le anticipazioni di Beautiful sono quindi particolarmente ghiotte per gli appassionati di questa soap. In particolare, mentre negli Stati Uniti si stanno concentrando da varie puntate sul ritorno in scena di Beth, che in realtà è viva e vegeta, sotto le mentite spoglie di Phoebe, Thomas mostra segni di squilibrio mentale, facendo preoccupare i genitori Brooke e Ridge.

Cosa avverrà oggi durante la puntata di Beautiful

Per quanto riguarda la puntata trasmessa oggi in Italia le anticipazioni di Beautiful americane di vari mesi fa, ci raccontano di Donna che indossa uno splendido abito realizzato dal patron dell’azienda di moda; Quinn sarà preso dalla gelosia proprio per questo motivo. Nel frattempo Fuller riceverà una brutta sorpresa, dopo aver cacciato Douglas che le aveva chiesto aiuto. La settimana continuerà con Ridge e Brooke che discuteranno di Taylor e Reese che flirterà con lei come ha già fatto in precedenza.

Le puntate americane

Come abbiamo detto la storia di Beautiful, seguendo le puntate trasmesse in Italia, è incentrata su argomenti differenti rispetto alle puntate americane, nelle quali da tempo tali problematiche si sono ormai “risolte”. La storia in America è più incentrata su Flo, che si vuole sacrificare per salvare la vita a Katie, in attesa di un trapianto di rene e che effettivamente sarà salvata da Flo.Il motivo però, si scoprirà, è molto meno altruistico ci quanto sembri, visto che la donna intende tornare nelle grazie dei Logan, proprio donando un rene a Katie. Brooke è infatti felicissima di scoprire che c’è un donatore compatibile e che l’intervento di Katie si potrà fare.

I successi di una soap opera

Beautiful è di certo la soap opera che ha avuto più successo nel corso degli anni. Stiamo infatti parlando di più di 30 anni in cui le storie delle famiglia Forrester si sono dipanate, tra amori, tradimenti, nascite, morti e matrimoni. Ad oggi del cast originale della prima serie rimangono solo due attori: John McCook (che interpreta Eric Forrester) e Katherine Kelly Lang (che interpreta Brooke Logan). A partire dal 2013 il personaggio di Ridge, ancora ben presente nella storia, ha cambiato volto, passando dall’iconico e rinomato attore Ronn Moss a Thorsten Kaye. Tutto il resto del cast è invece completamente cambiato.