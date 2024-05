Tutti i tipi di mal di testa: come curarli

Il mal di testa è un disturbo molto diffuso, le cui cause non sono sempre chiare. Secondo gli esperti ci sono oltre 100 tipi di mal di testa differenti, di cui tre principali: l’emicrania, la cefalea tensiva e la cefalea a grappolo. Alcune tipologie di mal di testa possono derivare da cause secondarie, come malattie, disturbi localizzati oppure carenze alimentari. Trattando la causa primaria, si agisce direttamente anche contro tutti i disturbi correlati. Vediamo in questo articolo quali sono i tipi di mal di testa più diffusi e come si può agire per contrastarli con efficacia.

Emicrania: un male ereditario

L’emicrania è un dolore pulsante particolarmente inteso, associato spesso a nausea, vomito e a un’elevata sensibilità alla luce e ai rumori forti. Gli attacchi di emicrania possono durare diverse ore e manifestarsi a qualunque ora del giorno. Da cosa deriva questo disturbo? L’emicrania è una condizione spesso ereditaria, e sopraggiunge ciclicamente in seguito a piccoli traumi, come il cambio di stagione, lo stress e la mancanza di sonno prolungata. Come contrastare i sintomi dell’emicrania? I farmaci da banco possono essere un valido aiuto contro il mal di testa e l’emicrania – grazie a principi attivi come i triptani e gli antinfiammatori privi di steroidi. I medicinali migliori contro il mal di testa agiscono in fretta e garantiscono un sollievo prolungato.

Cefalea tensiva: questione di postura

A differenza dell’emicrania, la cefalea tensiva deriva dalla tensione muscolare. Una postura errata, per esempio durante il sonno, può provocare un fastidioso mal di testa che perdura per tutto il giorno successivo. Anche in questo caso la causa primaria – che determina in primis la tensione muscolare – può essere lo stress. Contro la cefalea intensiva agisce il riposo, oltre agli analgesici e l’attività fisica dolce, come lo yoga e il pilates.

Cefalea a grappolo e stile di vita

La cefalea a grappolo è più diffusa nella popolazione di sesso maschile. Viene chiamata così proprio per la localizzazione del dolore: chi soffre di questo tipo di mal di testa lamenta delle fitte molto forti dietro il bulbo oculare, che durano da pochi minuti a svariate ore. Anche in questo caso conta la genetica, sebbene lo stile di vita possa avere le sue responsabilità. Per minimizzare il rischio di soffrire di cefalea a grappolo occorre dormire abbastanza, evitare lo stress eccessivo e limitare il consumo di alcolici. Ci sono anche dei massaggi appositi che possono aiutare a ridurre il dolore.

Strategie contro il mal di testa

I tipi di mal di testa sono molti di più di quelli elencati. Cosa fare per prevenire questo disturbo? Uno stile di vita salubre basterebbe già per contrastare il problema: totalizzare almeno otto ore di sonno, praticare sport, alternare i periodi di lavoro intenso al riposo e avere una dieta sana e variegata, con un consumo elevato di frutta e verdura. Il mal di testa può essere combattuto anche con gli antidolorifici, specialmente quelli specifici. Se invece il dolore persiste oppure è considerato cronico, è consigliabile consultare un medico e farsi prescrivere una cura personalizzata.