Lista Destinazione Montoro, Anna Ansalone: Innovazione e Solidarietà nelle Politiche Sociali

Proposta della Candidata Anna Ansalone nella Lista “Destinazione Montoro” con Sindaco Carratù Salvatore

La candidata Anna Ansalone, in rappresentanza della lista “Destinazione Montoro” con candidato a Sindaco Carratù Salvatore, presenta una proposta innovativa per il programma delle politiche sociali del Comune di Montoro con l’attivazione della PUA. Questa iniziativa mira a rispondere in modo efficace e integrato ai bisogni dei cittadini, con particolare attenzione alle persone e famiglie in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale e sanitaria.

Destinatari del Punto Unico di Accesso (PUA)

Il PUA sarà rivolto a tutte le singole persone e famiglie residenti o temporaneamente presenti nel territorio, che esprimono un bisogno sociale o sociosanitario. Particolare attenzione sarà riservata a coloro che si trovano in situazioni di fragilità e vulnerabilità.

Obiettivi del PUA

Il PUA accoglierà ogni istanza, indipendentemente dalla documentazione che certifichi lo stato di bisogno, anche temporaneo, al fine di snellire le procedure burocratiche. Diventerà il fulcro delle competenze istituzionali, con un ruolo attivo nel sistema integrato dei servizi alla persona, valorizzando il contributo del Terzo settore nella coprogettazione e ideazione di interventi e servizi.

Funzioni del PUA

Per rispondere in modo integrato, completo e appropriato ai bisogni dei cittadini di Montoro, il PUA svolgerà le seguenti funzioni:

Informazione e Orientamento: Fornire informazioni ai cittadini sui diritti, sui servizi e sugli interventi del sistema locale sociale e sociosanitario, integrati con i servizi del lavoro e della formazione, e sulle opportunità di inclusione e partecipazione offerte dalla comunità. Accoglienza e Ascolto: Offrire uno spazio di ascolto e accoglienza per le persone che necessitano di supporto. Gestione delle Segnalazioni: Gestire le richieste e le segnalazioni, orientando e decodificando le domande ricevute. Analisi dei Bisogni: Effettuare un’analisi multidimensionale dei bisogni espressi e non espressi, attivando gli altri referenti territoriali della rete formale dell’utente per approfondire la richiesta e garantire una risposta integrata. Valutazione e Gestione dei Casi: Prima valutazione dei casi.

Risoluzione dei casi semplici.

Avvio della segnalazione per la presa in carico delle situazioni complesse tramite l’attivazione dell’équipe multidisciplinare integrata e l’integrazione con i servizi della rete territoriale. Progetto Personalizzato: Supportare la definizione di un progetto personalizzato, individuando gli interventi di supporto da attivare, anche attraverso strumenti come il budget di salute. Monitoraggio delle Situazioni di Fragilità: Monitorare le situazioni di fragilità sociale, sociosanitaria e sanitaria, per creare percorsi preventivi e di diagnosi precoce rispetto all’insorgere di situazioni problematiche o di bisogno. Interventi Integrati con MMG e PLS: Facilitare l’intervento integrato tra i servizi territoriali sociosanitari attivando canali comunicativi con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS). Promozione di Reti Comunitarie: Promuovere reti formali e informali nella comunità per mantenere relazioni e collaborazioni sinergiche con gli attori sociali del territorio, conoscendo i problemi della comunità e le risorse attivabili. Raccolta Dati e Mappatura Servizi: Raccogliere dati e informazioni utili per orientare la programmazione dell’offerta dei servizi e aggiornare la mappatura delle risorse sociali e sociosanitarie disponibili nel territorio comunale. Monitoraggio e Valutazione: Monitorare e valutare i risultati dei processi avviati per assicurare l’efficacia degli interventi.

Questa proposta rappresenta un impegno concreto di Anna Ansalone e della lista “Destinazione Montoro” con Sindaco Carratù Salvatore, per un sistema di politiche sociali più efficiente e inclusivo, capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini di Montoro.

Per ulteriori informazioni, contattare: Ufficio Stampa della dott.ssa Anna Ansalone nella lista di “Destinazione Montoro”