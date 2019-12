Feste di Natale, 9 Trucchi per non Ingrassare

La magia del Natale anche quest’anno bussa alle porte di noi italiani, tra lucine colorate, addobbi deliziosi e passeggiate romantiche cosa mai potrebbe turbare un periodo così sereno? Bhe, i chili di troppo! Eh già, perché il Natale, tanto magico e festoso, in realtà nasconde il nostro nemico più oscuro e crudele, il grasso in eccesso.

Sarà mai possibile quest’anno non ingrassare durante il periodo Natalizio? E’ la domanda e l’obbiettivo che ci si pone ogni anno: stare alla larga dallo zucchero. Tra il Cenone della Vigilia, il pranzo di Natale e Capodanno, cene tra amici e parenti, si tende a mangiare tanto, troppo.

Tutti gli anni si ripropone sempre la solita routine,la dieta viene dimenticata e durante le vacanze di Natale si perde la taglia faticosamente conquistata nei mesi passati. Ma ci sono piccoli segreti che possono aiutarci a salvare il nostro peso-forma.

Parola chiave: Bruciare. Eh si, più mangeremo e più dovremo smaltire. Ma se siete dei pigroni che vanno in palestra per fare solo pubbliche relazioni, allora vi consiglio qualche piccolo accorgimento da adottare per non far salire l’ago della bilancia.

1) Cercare di eliminare gli spuntini a base di snack e di zuccheri,sostituirli con yogurt o frutta fresca. Se proprio la fame vi assale bevete un grande bicchiere d’acqua tiene lontano le tentazioni.Funziona!

2) E’ bandito fare il bis,calorie in meno da dover bruciare ;). Ma soprattutto regola universale è mangiare lentamente,un pasto dovrebbe durare almeno venti minuti.

3) Non saltare mai i pasti per evitare di arrivare affamati al pranzo successivo.

4) Panettone?Si,ma piccole quantità! Deliziare il palato con il panettone solo nei giorni in cui proprio non si può evitare,per gli altri giorni dimentichiamolo! Per la serie no palestra no panettone. Lo sapete che per smaltire una fetta di panettone (100 gr = 350 Kcal) non ci basta una lezione di fit-boxe?

5) Se il pranzo è stato bello sostanzioso a cena evitare di consumare gli avanzi e se proprio si ha fame mangiare una zuppa.

6) Non esagerare con il cibo per due giorni di fila. Il giorno successivo cercare di rimanere più leggeri,magari mangiando frutta e verdura e bevendo molta acqua,in modo da depurare l’organismo dagli eccessi del giorno prima.

7) E infine evitare gli aperitivi,altra nota dolente! Sembrano innocui ma in realtà sono molto calorici.

8) Il mix letale di questi gironi di festa è pranzo-divano. Anche se non si è sportivi ci si può dedicare a delle lunghe passeggiate con la famiglia e gli amici per godersi la città e allo stesso tempo aumentare il dispendio energetico.

9) Ultimo consiglio ma molto importante,mai arrivare a Natale stressati. “Lo stress ci porta a mangiare di più e a prendere peso.