Oroscopo di Natale 2019, amore, lavoro e salute per il 25 dicembre 2019.

Come ogni giorno Paolo Fox ci illustra il suo amatissimo oroscopo del giorno. L’appuntamento quotidiano sulle frequenze di radio Lattemiele. Anche per questo Natale 2019 scopriamo cosa ci raccontano gli astri.Amore, salute, lavoro o famiglia? Come sarà la giornata? Scopritelo leggendo il resoconto di tutti e dodici i segni zodiacale, ma come ricorda lo stesso Paolo Fox “non credete ma verificate.”

Oroscopo BILANCIA, Natale 2019, – le ultime giornate dell’ anno saranno anche le più importanti di una settimana che introduce un 2020 ricco di novità. Giove nel segno ad inizio nuovo anno sará impegnativo. Ci sarà qualche dubbio tra febbraio e maggio, soprattutto per chi deve ricominciare, deve ricostruire. Sfruttate tutte le occasioni per farvi valere. In amore, qualcuno è lontano, al momento vi dedicate più alle storie che al rapporto serio. Tuttavia prima godetevi questa settimana di Natale, trascorretela con amici e persone care. Non perdeteci la testa sui regali, spesso un abbraccio è molto più gradito.

Oroscopo PESCI, Natale 2019. Se da oggi volete prendervi qualche giorno di riposo fate pure. Non vi rendete conto che in amore date sempre qualcosa in più e alla fine accumulate stress e tensioni. Lo stesso accade anche in famiglia e con gli amici, siete sempre pronti a mettervi al servizio degli altri, è un bene. Una qualità positiva, ma alla lunga rischiate di logorarvi. In arrivo buone novità per capodanno, per i single datevi da fare. Natale avrà la giusta aria, sarà armonioso e sereno. Rilassatevi passeggiando tra i mercatini delle vostre città. on esagerate con i panettoni.

Oroscopo LEONE per Natale, la revisione di un amore è dietro l’angolo, decidete, o si chiude o continuate con nuove modalità. Molte situazioni sentimentali si devono risolvere in questi giorni di festa, non attendete il nuovo anno. Ogni tanto lasciatevi scivolare le cose addosso. Per il lavoro si prospettano buone opportunità, anche part-time già ad inizio gennaio. Capodanno favorevole a nuovi incontri. Natale non entusiasmate per tutti, nervosismo soprattutto per gli universitari, tuttavia dovete staccare e prendervi una serena pausa.

Oroscopo del giorno, VERGINE – La vergine vive due giornate che invitano alla prudenza, anche nei rapporti interpersonali, avete Marte in opposizione, il periodo è pesante. Non avete una piena visione d’insieme, state vivendo un periodo di tensione e stress. Gennaio sarà il mese delle verifiche, anche l’amore ha bisogno di un vero confronto, cercate di ascoltare il partner e soprattutto lasciatevi ascoltare. Queste giornate di feste dedicatele alla serenità. Occhio ai dolci!

Oroscopo TORO – Siete preoccupati e ansiosi per questioni di soldi o lavorative, è probabile che sia necessario fare dei cambiamenti. Chi ha una propria impresa, ricordate che i primi 6 mesi del nuovo anno sono fondamentali. Ma se avete già dei problemi, cercate di mettere tutto in chiaro da subito, tagliate i rami secchi. Molti vorranno vivere delle festività serene, lontano dallo stress. Ve le meritate. Occhio ai parenti serpenti!

PUBBLICITÀ



Oroscopo ACQUARIO, Natale 2019 – Siete un segno forte, con la Luna che il 31 entrerà nel segno significa che l’anno si chiude in modo positivo. Con tanti pianeti favorevoli ne trae beneficio anche l’amore, per le storie nate nei mesi scorsi è arrivato il momento di consolidarsi. Per Capodanno circondatevi di amici e divertitevi, nuovi incontri in arrivo. Per Natale invece cercate di chiarire un disagio con un familiare.

Oroscopo Paolo Fox, scopri come andranno le feste di Natale.

Oroscopo ARIETE, In chiusura un 2018 ricco di soddisfazioni, sicuramente sarà statos stancante e complesso, ma niente paura avrete tanti pianeti nel segno nel 2020. Venere vi porterà molta positività. Iniziate ad eliminare la “roba vecchia”, anche in amore è il momento di dare un svolta, se siete interessati a qualcuno/a datevi da fare, ogni lasciata e persa. Il Capodanno sarà utile per chi deve riconciliarsi con una persona. Natale di gioia con parenti, amici e tanto cibo.

Oroscopo CANCRO, Natale 2019 – Queste feste di Natale sono un pochino complicate. Ci sono delle vere e proprie lotte in corso. Spesso il vostro modo di fare è decisamente capriccioso, forse reagite in maniera infantile alle provocazioni, mettete il muso, vi chiudete in voi stessi, fate piccoli dispetti. Questo non significa che siete immaturi, semplicemente avete bisogno d’amore, e quando non vedete ripagata questa vostra esigenza, vi comportate in modo anomalo.

Oroscopo SCORPIONE, Natale 2019 – Secondo Paolo Fox, dalle frequenze di LatteMiele, lo Scorpione avanza la speranza nei confronti del futuro. Siccome è stato male ed ha avuto qualche piccolo fastidio fisico, bisogna liberarsi di un peso, ma anche ritrovare energia. Ci sarà più sicurezza nella seconda parte dell’anno. Rimanendo ancora nel 2018, capodanno sarà un pò particolare, rischiate di annoiarvi, magari decidete di stare per conto vostro.

PUBBLICITÀ



Oroscopo GEMELLI – Il fatto di avere da molti mesi Saturno opposto porta notevoli difficoltà. Ci sono stati dei tradimenti, soprattutto nel lavoro, colpa di soci poco affidabili. Siete stati in pena per una persona che non è stata bene. E’ un momento di disagio che dovete superare.Natale e Capodanno tuttavia saranno positivi, avrete una bella Luna. Divertitevi e cercate di incontrare nuova gente.

Oroscopo SAGITTARIO, Natale – Avete una giornata interessante, guardando al 2019, avrete tanti pianeti favorevoli. Il nuovo anno parte decisamente bene. Attenzione solo a fare cose con più calma, anche chi è più adulto si sente uno spirito molto giovanile, spesso comportandosi anche da tale, rischiando di farsi male. Bene l’amore, ancora di più il lavoro. Natale sarà ricco d’incontri, approfittatene se siete single. Attenzione al cibo, non esagerate.

CAPRICORNO – Progetti in ballo, Vigilia e Natale saranno i due giorni più importanti della settimana. Non amate perdere tempo, siete diretti e volete altrettanta cortesia, non amate perdervi in chiacchiere inutili. Previste delle spese maggiori, magari per un figlio o l’acquisto di una casa. Chi sta portando avanti un progetto sta attraversando un momento di felicità, ma allo stesso tempo deve essere più responsabile. Festività piacevoli.