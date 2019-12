Timbri personalizzati, ecco perché sono ancora molto importanti

Se fino a poco tempo fa veniva considerati come fondamentali, adesso lo sono un po’ meno, soprattutto con l’avvento delle nuove tecnologie. Eppure, i timbri rappresentano sempre uno degli strumenti importanti sia per i vari professionisti che per le aziende.

Nell’era del digitale potrebbero anche apparire come superati, grazie all’uso frequente della tecnologia, eppure buste e pacchetti, ma anche i documenti, vengono sempre timbrati ancora. Non solo, proviamo a pensare ad un ente che rilascia delle certificazioni: ebbene, in questi casi, a parte la stampa dei documenti tramite device tecnologici, serve un timbro personalizzato da apporre sulla certificazione per renderla valida e riconoscibile.

Timbri personalizzati, sono ancora ricercati

La richiesta dei timbri personalizzati è sempre molto alta, per tanti motivi. Prima di tutto perché trasmettono una notevole sensazione di importanza a tutti coloro che ne hanno uno. Sia che si tratti di un’associazione che di un privato, l’uso di questi strumenti permette di darsi un certo valore e un’alta competenza.

Solamente il fatto di poter vantare un timbro proprio rende l’idea della professionalità di un’azienda piuttosto che di un negozio. È chiaro che, poi, se il timbro in questione è personalizzato, allora l’effetto di conquistare la clientela sarà ancora più evidente e chiaro. Si possono creare anche direttamente sul web, come ad esempio su Mistertimbri il miglior sito per timbri personalizzati online.

Sono sempre di più i professionisti, tra cui anche avvocati e medici, ma pure geometri, che scelgono di ricorrere all’utilizzo di timbri personalizzati per valorizzarsi e per rendere anche più qualificato il servizio che offrono. Come detto, anche i gruppi di persone, come club e associazioni, sono soliti usare dei timbri personalizzati per poi vidimare i vari documenti faranno parte delle loro attività.

I timbri personalizzati, al di là dell’ambito professionale, hanno un impatto scenico molto importante anche nei bambini, che ci giocano spesso molto divertiti. In quest’ultimo caso, in commercio si possono trovare veramente tantissimi timbrini colorati che riportano il nome del bambino oppure il simbolo di uno dei propri personaggi preferiti.

Come si crea un timbro personalizzato

La prima cosa da sapere, a livello aziendale e di lavoro, è che un timbro personalizzato deve sempre avere il nome e il cognome della persona a cui fa riferimento, in caso di singolo imprenditore, oppure il nome della società. Il passo successivo è quello di inserire anche una descrizione, sempre molto sintetica, di quella che è l’attività che viene svolta da parte dell’azienda.

Stesso discorso nel caso in cui a realizzare il timbro personalizzato sia un professionista. Proviamo a pensare ad un medico, che dovrebbe inserire sempre la sua specializzazione, così come i suoi recapiti. In modo particolare, questi ultimi dovrebbero comprendere sia l’indirizzo dove riceve o, nel caso di azienda, dove ha la sede, ma anche i contatti, sia il numero di telefono, che il fax e l’indirizzo mail

In alcuni casi viene inserita anche una frase ad effetto, piuttosto che il logo, in caso di azienda. Infatti, nella maggior parte dei casi i timbri vengono realizzati presso delle tipografie specializzate, così come gli stampatori oppure facendo riferimento a diversi negozi che sono specializzati in grafica, come ad esempio i timbrifici.

Anche online c’è la possibilità di realizzare degli splendidi timbri personalizzati, soddisfacendo quelle che sono le vostre esigenze dal punto di vista funzionale e preferenze sotto il profilo estetico. Il vantaggio di creare dei timbri online è presto detto: ormai, anche chi ha poca esperienza con l’uso del pc ha la possibilità di scegliere il proprio timbro sul portale specializzato, creando seguendo i propri gusti e poi farselo spedire, provvedendo ad effettuare il pagamento direttamente sul web. Interessante notare come il timbro, tramite l’ordine online, si possa specializzare in tutto e per tutto.