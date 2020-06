Come scegliere la cassettiera per la cameretta dei bambini

Arredare la cameretta dei bambini implica una conciliazione tra estetica e praticità. Considerare questi due aspetti significa, per forza di cose, parlare della cassettiera. Mobile fondamentale per riporre la biancheria dei bimbi ma anche altri oggetti, deve essere scelta tenendo conto di criteri specifici. Nelle prossime righe, abbiamo riassunto alcuni trai più importanti.

Controlla che i cassetti siano provvisti di rotelle

Quando si ha la necessità di scegliere una cassettiera per la cameretta dei bambini, ci si può rivolgere al proprio negozio di fiducia, ma anche dare un’occhiata online su siti come www.camerettaomnia.it A prescindere dal rivenditore selezionato, prima di acquistare è opportuno controllare che i cassetti siano provvisti di rotelle. In questo modo, il loro utilizzo da parte dei più piccoli risulta molto più semplice.

Attenzione alla sicurezza

Discutere della scelta della cassettiera per la cameretta dei bambini significa, per forza di cose, approfondire il capitolo sicurezza. Sono tanti i dettagli da tenere presenti a questo proposito. Tra questi è possibile citare la presenza di un sistema rallentatore per i cassetti, grazie al quale evitare che i bimbi si facciano male alle dita. Da non dimenticare è anche la presenza di maniglie in feltro o dotate di protezione.

L’importanza della qualità delle pitture

Proseguendo con l’elenco dei consigli da seguire per scegliere al meglio la cassettiera della cameretta dei bambini, è cruciale aprire il capitolo pitture. Quando si seleziona un determinato elemento, è importante informarsi sulla qualità di queste ultime. La cosa giusta da fare è orientarsi, se possibile, verso cassettiere dipinte con vernici ad acqua, evitando quelle trattate con pitture caratterizzate dalla presenza di componenti volatili.

Non trascurare l’ampiezza del piano di appoggio

Quando si sceglie la cassettiera per la cameretta, un criterio degno di considerazione è l’ampiezza del piano di appoggio. Fare attenzione in merito significa avere maggiori chance di portare a casa un elemento multi funzione, capace di fungere sia da cassettiera, sia da fasciatoio per i bambini molto piccoli.

Cassettiera in legno? Sì, ma attenzione alle schegge

Scegliere la cassettiera perfetta per la cameretta dei bimbi significa, come sopra ricordato, non trascurare la sicurezza. Questo implica il fatto, in caso di scelta di una cassettiera in legno, di porre attenzione alla presenza di eventuali schegge. Se si amano i mobili dall’effetto vissuto, nessuno vieta di selezionare una cassettiera con queste caratteristiche. Quello che conta è carteggiarla con molta attenzione, giocando, per ottenere l’effetto sopra ricordato, con la magia del colore, scegliendo per esempio una cassettiera azzurro cielo o una rosa antico.

Due cassettiere? Certo che sì!

Non c’è che dire: i consigli da tenere in conto quando si tratta di scegliere la cassettiera più adatta alla cameretta dei bambini sono diversi. In questo elenco è possibile citare il fatto di acquistare più elementi di questo tipo. Stiamo parlando ovviamente di una cassettiera per riporre la biancheria, caratterizzata da dimensioni più grandi, e di una accessibile, dedicata per esempio ai giochi più sicuri e semplici da gestire. L’accessibilità degli arredi è molto importante quando si progetta la cameretta dei bimbi e permette loro di sviluppare più facilmente l’autonomia.

Conclusioni

Scegliere la cassettiera per la cameretta può rivelarsi anche divertente se si conoscono le linee guida giuste! Concludiamo ricordando l’importanza di permettere ai più piccoli, anche nell’utilizzo di questo mobile, di esprimere la loro creatività. Questo significa, per esempio, optare per una cassettiera realizzata con un materiale che non si rovina in caso di applicazione di adesivi.Da non dimenticare è anche la possibilità di scegliere una cassettiera con la superficie esterna dei cassetti in ardesia, in modo da consentire ai più piccoli di utilizzare questo mobile come una lavagna.