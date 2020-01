Consigli Fantacalcio e Probabili formazioni 20ª giornata Serie A. Dubbio Ronaldo?

Probabili formazioni 20ª giornata serie A – Concluse le vacanze natalizie torna a pieno regime il campionato di Serie A e dunque tutte le notizie utili per gli allenatori del Fantacalcio. La 20^ giornata di Serie A si aprirà con i tre anticipi del sabato, alle ore 15.00, Lazio – Sampdoria. I biancocelesti stanno vivendo un periodo straordinario, con ben 10 vittorie consecutive in campionato, condite da un calcio spettacolare ed un Ciro Immobile lanciato verso la scarpa d’oro. La Lazio oramai non si nasconde più e lotterà per il titolo assieme a Juve e Inter. Affronta tuttavia una Sampdoria in forte ripresa, capace con l’arrivo di mister Ranieri di risalire dal fondo della classifica.

Sabato alle 18.00 invece si affrontano Sassuolo – Torino, con i padroni di casa in chiara difficoltà emotiva e di risultati. Molto meglio il Torino di Mazzarri, che, seppur contestato è riuscito con un trittico di vittorie ad affacciarsi nuovamente in zona Europa. Il big match del sabato sera sarà Napoli – Fiorentina, Gattuso è obbligato a vincere per dare una scossa definitiva a questo irriconoscibile Napoli, tuttavia i viola di Iachini nelle ultime due giornate hanno mostrato forti segnali di ripresa.

La domenica calcistica sarà aperta da Milan – Udinese (12.30), i rossoneri in ripresa (due vittorie di fila, Coppa Italia inclusa) affrontano la migliore Udinese degli ultimi anni, vincere potrebbe rappresentare la svolta. Nel pomeriggio domenicale, l’inter dovrà tornare a vincere a Lecce, per non allontanarsi ulteriormente dalla juve. Mentre la Roma, sarà impegnata nel delicatissimo match contro il Genoa. Bologna – Verona, sarà la sfida tra le due rivelazioni del bel gioco. In serata Juventus – Parma, le ultime notizie darebbero Ronaldo come possibile assente. Lunedì sera l’Atalanta del Papu Gomez, proverà a battere una SPAL in crisi e racimolare punti importanti in chiave Champions League.

Consigli Fantacalcio e probabili formazioni: lmmobile indispensabile. Dubbio Ronaldo, ma dovrebbe esserci

Lazio-Sampdoria

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Indisponibili: Lukaku, Correa.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Linetty, Thorsby, Ronaldo Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Indisponibili: Ferrari, Ramierz, Depaoli, Barreto.





Sassuolo-Torino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakoupoulos; Locatelli, Magnanelli; Djuricic, Traorè, Boga; Caputo. Indisponibili: Berardi, Defrel, Chiriches, Marlon.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. Indisponibili: Baselli, Ansaldi.

Napoli-Fiorentina

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Indisponibili: Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit.





Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Indisponibili: Ribéry.

Milan-Udinese

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao. Indisponibili: Duarte.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Indisponibili: Samir.

Bologna-Verona

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dzemaili, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. Indisponibili: Dijks, Medel, Denswil, Krejci.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini. Indisponibili: Bessa, Empereur, Salcedo.

Brescia-Cagliari

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chanchellor, Cistana, Mateju; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. Indisponibili: Bissoli, Dessena.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Castro, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. Indisponibili: Pavoletti, Ceppitelli, Ragatzu, Cacciatore.

Lecce-Inter

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar. Indisponibili: Calderoni, Farias.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku. Indisponibili: D’Ambrosio, Asamoah.

Genoa-Roma

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Romero; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Sanabria. Indisponibili: Criscito, Kuamé, Lerager, Saponara.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Indisponibili: Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan, Zaniolo.

Juventus-Parma

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Indisponibili: Bentancur, Chiellini, Khedira, De Sciglio, Demira.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Indisponibili: Karamoh.

Atalanta-SPAL

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Indisponibili: Hateboer.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Dabo, Missiroli, Valoti, Strefezza; Di Francesco, Petagna. Indisponibili: Fares, D’Alessandro, Sala, Tomovic.