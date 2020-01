La notte nazionale del liceo classico al liceo Colletta di Avellino

La notte nazionale del liceo classico si terrà venerdì 17 gennaio 2020 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in contemporanea in tutti i licei classici d’Italia che hanno aderito a quest’iniziativa.Il Convitto “Pietro Colletta” di Avellino è tra gli oltre 400 licei classici aderenti alla VI edizione della Notte Nazionale e la manifestazione si terrà all’interno dell’istituto sito in Corso Vittorio Emanuele alla presenza di tutte le alte cariche dello Stato.

Il tema scelto quest’anno è il cambiamento climatico in virtù delle ultime discussioni che stanno animando il dibattito televisivo in questi ultimi giorni, ciononostante è stata concessa libertà di iniziativa agli studenti anche su tematiche più generali.

Ci sarà un programma molto ricco dove i protagonisti della serata saranno gli studenti del liceo Colletta che si esibiranno in varie performance teatrali, di ballo, canoro ecc.

Ospiti eccezionali parteciperanno alla serata tra i quali il mons. Aiello, vescovo di Avellino, Antonio Pascotto, giornalista di Mediaset News e gli scrittori Anna Ansalone, Roberto Lombardi e Marco Parisi, già visti esibirsi all’Edicola Eventi di via Tagliamento 136 Avellino per il Maggio dei Libri 2019, che si presenteranno al pubblico con le loro opere adattate ad un testo teatrale i cui attori saranno gli studenti del liceo. A fine serata ci sarà la premiazione di un concorso di scrittura creativa organizzato dall’istituto ai propri studenti.