Pio e Amedeo su Canale 5 con lo show “Felicissima sera”

Da venerdì Pio e Amedeo saranno alla guida, per la prima volta, di uno show tutto loro su Canale 5. Felicissima sera è il programma che andrà in onda in prima serata da venerdì 16 aprile per tre appuntamenti.

Il duo comico foggiano realizzerà un vero e proprio two men show, costituito da grandi ospiti e momenti comici alla loro maniera. Alla premiere presenzieranno Ivana Spagna, il maestro Francesco De Gregori, Tommaso Paradiso, Ivana Spagna, Andrea Iannone, Maria De Filippi. Data la gamma degli ospiti, si conferma la volontà di far ridere, anche perché il duo ha già ribadito di voler ricalcare gli stilemi del loro celebre programma precedente Emigratis. Nella produzione di Italia 1, i due erano in giro per il mondo a “scroccare” ai vip qualunque cosa fosse possibile, spesso in maniera piuttosto appariscente.

Nella nuova emissione manterranno la loro “maschera dell’italiano medio e cafone, qualunquista e perbenista, verace fino a essere volgare”. Infatti, per via di questa loro caratteristica, ritenuta stridente da parte dell’opinione pubblica, si definiscono come “quelli che parlano come parla la gente, forse piacciamo proprio perché diciamo quello che la gente vuol sentire, il pubblico si riconosce in noi”.

Anche il titolo scelto si identifica con il loro stile. Infatti, in un’intervista promozionale per il nuovo show, rilasciata a Le Iene (programma del loro lancio mediatico) spiegano che il titolo Felicissima sera sia “l’idea di un ristoratore di Foggia. Stavamo belli avvinazzati. Si avvicina, ci guarda e ci disse «Wagliù, e se lo chiamaste Felicissima sera?» Da lì in poi non abbiamo trovato un titolo migliore”.

Per Pio D’Antini e Amedeo Grieco l’ammiraglia del Biscione rappresenta un importante traguardo. Infatti, i due comici sono entrati da protagonisti nel mondo dello spettacolo grazie allo show Le Iene, dove impersonavano degli ultras, che insieme ad alcuni “colleghi” intonavano dei cori, in chiave comica, rivolti a personaggi famosi.

Nell’intervista rilasciata al programma per la promozione del nuovo spettacolo, i due parlano di come sono arrivati lì. Andammo a vedere il programma come pubblico”, “Tramite uno della security chiedemmo di parlare con un autore, e lui ci disse di lasciargli la mail. Ci richiamò mentre eravamo in macchina diretti a Foggia, e dieci giorni dopo eravamo in onda”.

Di lì in poi hanno condotto programmi radiofonici, realizzato film per il cinema, ma il successivo momento forte della loro carriera passa ancora una volta per Italia 1. Per la rete giovane Mediaset ideano Emigratis, che riscuote subito un imponente successo tra i giovani e i giovanissimi, al punto da realizzarne tre edizioni (una all’anno) dal 2016 al 2018 (Le prime due edizioni vanno in onda in seconda serata, l’ultima è trasmessa in prime time). Nel 2019 sono poi presenza fissa nel serale di Amici con grandi consensi, mentre nell’autunno realizzano uno show dal vivo in tour La classe non è qua, sold-out in tutte le sue tappe.