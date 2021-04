Ecco il gelato Ferrero Rocher e i ghiaccioli Estathé

Grandi novità sono in arrivo per gli appassionati del gelato confezionato. Il big dei prodotti dolciari Ferrero prepara la sua diretta discesa nel mondo dei gelati confezionati, lanciando cinque linee di prodotto.

Il processo è reso possibile grazie alla sua società controllata Ice Cream Factory Comaker, azienda spagnola tra i leader del mercato, acquisita nel 2019. Di conseguenza, dopo la chiusura della collaborazione con Unilever lo scorso anno, che ha portato al lancio dei gelati griffati Kinder, arriva il debutto delle corrispondenti versioni gelato per i maggiori dolciumi targati Ferrero.

In particolare, saranno in vendita gli stecchi Ferrero Rocher, che manterranno, al di sopra dello stecco, la classica forma di cuore di gelato alla nocciola avvolto da cioccolato. In base alla preferenza per il gusto di cioccolato, si potrà optare per la versione classic (cioccolato al latte) e dark (cioccolato fondente). Oltre al Rocher, i consumatori troveranno nel banco surgelati anche gli stecchi Raffaello, composti da una copertura di cocco grattugiato a mandorle a pezzi che racchiude un gelato al cocco. Accanto agli stecchi, Ferrero proporrà, in via definitiva, ghiaccioli a marchio Estathé, dopo aver sperimentato delle edizioni limitate negli anni passati sotto la gamma Estathé Ice. Rimarrà la scelta tra i gusti pesca e limone, che saranno ingredienti del nuovo gelato, sotto forma di succo, insieme all’infuso di thè.

I prodotti saranno disponibili, in Italia, solo presso i canali della grande distribuzione, nella confezione “formato famiglia” (quattro gelati a confezione), per il momento escludendo la vendita presso i bar, presumibilmente a causa del periodo contingente. Vista l’attesa nel mercato, l’azienda ha già rilasciato il packaging ufficiale. La scelta è virata sul mantenimento dei colori già presenti nei prodotti ben conosciuti al pubblico.

Tale lancio non avverrà solo in Italia, ma in contemporanea anche in Francia, Germania, Spagna e Austria. Per questa ragione, l’azienda ha deciso di dedicare un’apposita linea produttiva all’interno dello stabilimento di Alzira, in Spagna, che grazie “all’allestimento di una linea totalmente nuova, è caratterizzata da impianti innovativi ed un alto grado di automazione”.