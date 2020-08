Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 agosto 2020: Alti e bassi Ariete, Cancro in calo

OROSCOPO. PREVISIONI ARIETE PER MERCOLEDI’ 5 AGOSTO. I nati sotto il segno dell’Ariete vivono dei periodi altalenanti, spesso conditi da soddisfazioni, altre volte di tensioni. In questi giorni alcune situazioni particolari hanno messo a dura prova la vostra pazienza. Il mese scorso non è stato troppo positivo sotto tutti i profili, dall’amore al lavoro, passando per la famiglia. Essenzialmente vi sono mancate le certezze, in Amore come nel Lavoro state cercando delle gratificazioni, l’inizio settimana coincide con un miglioramento graduale, si prospettano buone novità. Sappiate coglierle.

OROSCOPO TORO PER MERCOLEDI’ 5 AGOSTO. La settimana per i nati sotto il segno del Toro si prospetta positiva, finalmente metterete alle spalle le difficoltà di fine settimana, che nel complesso hanno rispecchiato le stesse difficoltà dell’intero mese scorso. I Toro devono iniziare a coltivare quella tranquillità, quell’equilibrio che è mancato soprattutto ad inizio mese. Basta avere un atteggiamento possessivo, basta cercare di avere il controllo su tutto e tutti, si rischia solo di allontanare le persone. Evitare di ricercare solo certezze, se non le ricevete probabilmente dovete indagare i motivi.

OROSCOPO PAOLO FOX, PREVISIONI GEMELLI. Per i nati sotto il segno dei Gemelli è il momento del rilancio secondo le letture dell’astrologo Paolo Fox, il dormiente periodo primaverile è ormai definitivamente alle spalle. Qualche segno emotivo è ancora presente in alcuni di voi, tuttavia si prospettano mesi molto positivi, con tanta buona volontà riuscirete a ricucire qualche ferita di troppo. Si prevedono buone notizie in amore e nel lavoro,oggi sarà all’insegna della tranquillità emotiva, godetevela.

Oroscopo Paolo Fox, mercoledì 5 agosto 2020: scopri il tuo segno.

OROSCOPO CANCRO PER MERCOLEDI’ 5 AGOSTO. Il Cancro continua a vivere un periodo non brillante. Sta pagando alcune scelte sbagliate fatte nel corso dei mesi passati. Ancora tensioni, stanchezza fisica e mentale, è obbiettivamente un periodo opaco. Qualcuno vorrebbe arrendersi, gettare la spugna, tuttavia bisogna ancora tenere duro. Cercare di essere bravi a capire cosa va bene e cosa va male. Il lavoro non soddisfa e non regala le gratificazioni che meritate, la frustrazione non è sempre facile da gestire. Ci saranno tempi migliori, tuttavia attenzione a non riversare queste difficoltà anche in amore, questi giorni potrebbero essere piuttosto duri.

OROSCOPO LEONE. Il Leone è il Re della savana, inutile nasconderlo. Tale predomino è una caratteristica innata di tutti i nati sotto questo segno. Il momento non è dei migliori, sicuramente il peggio è passato. Il mese scorso ha visto un moderato recupero. Ma da oggi si potrebbero iniziare ad intravedere dei miglioramenti concreti. Cercate tuttavia di limitare i contrasti. Per una volta, almeno in questa fase delicata e di recupero, provate ad ingoiare il rospo. Basta avere una posizione combattiva. Il Leone ha bisogno di emergere, come un vulcano che deve eruttare, fa parte della vostra natura, ma dovete stare più tranquilli. Ne trarrete beneficio anche nel lavoro.

OROSCOPO VERGINE. Il mese scorso è stato uno dei migliori in assoluto per i nati sotto il segno della Vergine. Anche i prossimi si preannunciano in buona luce. Tutto quello che avete impostato anche sotto forma di novità negli ultimi mesi sarà motivo di successo nelle prossime settimane. Va comunque detto che state attraversando un periodo di eccessiva stanchezza, sia fisica che mentale, provate a diminuire questa ansia che vi portate dietro , spesso inutilmente. Godetevi questo periodo e continuate ad essere sereni. Mi raccomando se avete trovato l’amore non fatevelo scappare.

OROSCOPO BILANCIA. Chi vuole rafforzare la propria unione, chi intende vivere sensazioni speciali, non deve tirarsi indietro. In questo inizio settimana sarà possibile incontrare persone che non si sentivano da tempo. Giove è entrato nel segno, porterà tanti benefici, è il giusto momento per darsi da fare, per spingere sui progetti di lavoro o in amore. Con Venere nel segno, c’è necessità di avere attorno persone che spingono all’azione, ora finalmente non dipendi dai giudizi degli altri, formatevi una vostra idea sul futuro, sulle cose che volete realmente fare. Siate più presenti in famiglia.



Scorpione miglior segno della settimana. Acquario distratto!

OROSCOPO SCORPIONE. Inutile aggiungere altro a quello già detto nei giorni scorsi, è stata la settimana dei nati sotto il segno dello Scorpione e continuerà a lungo. Non solo! si prospetta una fine estate ricca di cambiamenti, chiaramente dovete impegnarvi affinchè questo accada, nulla scende dal cielo. Inizia una nuova fase, ci vorrà ancora del tempo per ripartire alla grande, tuttavia i progetti messi in cantiere sia in amore che nel lavoro potrebbero ricevere delle buone risposte. Credeteci e siate positivi anche per questo inizio settimana.



OROSCOPO SAGITTARIO. Non è sicuramente il periodo migliore per i Sagittario, ma neppure così negativo. Gli ultimi giorni sono stati un tantino pensierosi e turbati da qualche discussione di troppo. Il weekend ha riportato un maggiore equilibrio sia fisico che mentale. L’importante per i nati sotto questo segno era quello di mettersi alle spalle alcune negatività del passato. Ora con calma inizia un costante recupero. In questi giorni potete frequentare nuova gente sia nell’ambito privato che lavorativo. Tornerete ad emergere.

OROSCOPO CAPRICORNO, giornate pensierose come è accaduto già nel mese scorso. Si tenta di recuperare energie per nuovi porgetti che inizieranno lentamente, ma che nel tempo fioriranno. Mi raccomando cercate di essere mediatori in amore, evitate inutili litigate soprattutto se nel periodo di ferragosto è nata qualche crisi di troppo con il partner.

OROSCOPO ACQUARIO, segno molto frastornato, spesso troppo distratto.Siate più svegli in questo periodo e cercate di valutare attentamente tutte le proposte lavorative che vi si presentano, non fate i “distratti”. L’amore per gli acquario va piuttosto bene, forte dell’ottimo periodo di inizio mese continua a trascinarsi a meraviglia.

OROSCOPO PESCI, non un segno fortunatissimo negli ultimi tempi,tuttavia la ripresa è dietro l’angolo. Bisogna iniziare a reagire, la mediazione potrebbe essere la chiave principale per un rilancio definitivo sia nel lavoro che nell’amore. Evitate di trascurarvi solo perchè vi sentite stanchi, è importante dedicare del tempo alla propria condizione fisica. In amore dovete essere più squalo e meno pesciolino rosso, altrimenti il partner si annoia.