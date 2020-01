Occhiali da sole: meglio specchiati o no?

Spesso chi acquista occhiali da sole con lenti specchiate lo fa perché ne apprezza in modo particolare l’estetica. In realtà gli occhiali da sole con lenti a specchio offrono molti utili vantaggi, ad esempio garantiscono una maggiore protezione dai raggi solari e offrono un maggiore comfort visivo. Così come avviene per le lenti da sole polarizzate o per gli occhiali antiriflesso, anche le lenti da sole a specchio prima di essere certificate e quindi commercializzate ricevono un particolare trattamento chimico. Non si tratta quindi di una scelta solo estetica, ma di acquistare occhiali da sole che proteggano al meglio i nostri occhi.

I danni della luce agli occhi

Ormai è opinione comune, la luce solare diretta può risultare nociva per la nostra vista e per la nostra pelle. La questione risulta particolarmente importante soprattutto per coloro che trascorrono molte ore all’aperto, ad esempio gli sportivi outdoor, professionisti o amatoriali sono quotidianamente esposti ai raggi solari diretti. Tutti però dovrebbero prendersi cura dei propri occhi, utilizzando magari un buon paio di occhiali da sole quando si esce di casa, evitando pertanto di esporsi alla luce diretta prodotta dai raggi UV, sia essa estiva o invernale. I raggi solari infatti, vanno a favorire l’invecchiamento precoce dell’occhio umano più di quanto non faccia il naturale percorso di invecchiamento stesso. Ma non solo, anche il rischio patologico risulta essere maggiore nei soggetti che nel corso degli anni hanno avuto una maggiore esposizione alla luce solare senza alcun tipo di protezione; questo è vero sia per gli occhi che per la pelle.

I vantaggi delle lenti a specchio

Avere a disposizione un paio di occhiali da sole a specchio permette di minimizzare l’effetto dei raggi UV sugli occhi. Questo perché filtrano la maggior parte dei raggi nocivi, che quindi non raggiungono la retina e il cristallino. Oltre a questo evitano i riflessi, schermando anche dalla luce che colpisce l’acqua, la sabbia o la parte interna degli occhiali. Indossare un paio di occhiali con lenti a specchio garantisce una visione più nitida e limita l’affaticamento degli occhi. Stiamo dunque parlando di un tipo di occhiale utile in molteplici condizioni. Sono insomma un prodotto funzionale sia per chi vive molte ore all’aria aperta, sia per chi guida per lunghi tratti o magari è sottoposto a una continua ed intensa fonte luminosa.

Lenti polarizzate.

Un altro trattamento cui sono sottoposti gli occhiali da sole della linea Essilor Sun è la polarizzazione. Le lenti polarizzate offrono una serie di interessanti plus, dati dal sottile strato filtrante presente sulle lenti stesse. Una lente polarizzata consente di vedere i colori più nitidi, pur filtrando al meglio la luce solare e limitandone i riflessi, dall’esterno e sulla parte interna dell’occhiale. Inoltre con le lenti polarizzate si vede al meglio in qualsiasi condizione di luminosità, evitando anche l’affaticamento della vista. Questo è vero soprattutto in specifiche condizioni, ad esempio in piena estate e con una forte luminosità. La mancanza di riflessi sulle superfici permette di vedere meglio in ogni condizione e limita ulteriormente l’affaticamento visivo.

Scegliere gli occhiali da sole migliori

Le lenti polarizzate e a specchio sono disponibili su diversi modelli di occhiali da sole. Visto che gli occhiali da sole sono fondamentali per proteggere i nostri occhi, cerchiamo di sceglierli in maniera oculata, prediligendo le lenti che sono state sottoposte a trattamenti che ne migliorano le caratteristiche peculiari.