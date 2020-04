MÒMÒCHAT – Ordini online con Facebook. La salvezza dei ristoratori in Campania

MÒMÒCHAT il nuovo servizio di ordinazione su Facebook Messenger per salvare le attivita di ristorazione in Campania. In pochi clic il cliente consulta il menu, sceglie cosa ordinare, le modalita di pagamento e consegna. Un processo interamente automatizzato nella chat della pagina Facebook del locale per un’esperienza semplice ed immediata. Una rivoluzione alla portata di tutti e perfetta per le nuove esigenze di mercato. Qui la pagina MÒMÒCHAT per visualizzare il servizio



L’idea di MÒMÒCHAT, nasce da due giovani irpini Michele e Paolo, che lo scorso mese avevano lanciato con tanto entusiasmo la propria agenzia di marketing “Boost Your Business” per poi scontrarsi con la dura realtà dell’emergenza del Coronavirus. Un sogno che poteva essere spezzato sul nascere, ma che ha saputo rigenerarsi e prendere la forma di un innovativo servizio a supporto delle attività di ristorazione, che alla riapertura dovranno puntare tutto sulle consegne da asporto e a domicilio. Saranno ormai queste le modalità di vendita che interesseranno i locali di ristorazione non solo nel futuro prossimo perchè diventeranno fondamentali nelle abitudini dei consumatori che preferiranno sempre più mangiare le pietanze preferite, comodamente a casa e in sicurezza.

I giovani irpini, per esprimere ancora più solidarietà alle attività della loro Terra, hanno deciso di offrire il servizio gratuitamente per un mese, un’iniziativa per testare praticamente il servizio e come augurio di una rinascita concreta e immediata.