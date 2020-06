Gemma Galgani già in crisi con Sirius? Lo scoop bomba di Uomini e Donne

Gemma Galgani ed il suo giovane ‘fidanzato’ Nicola Vivarelli, sarebbero già in crisi? Secondo diversi blog di gossip sembrerebbe proprio di si. Sono trascorsi diversi mesi da quando la ‘visionaria televisiva’ Maria De Filippi, non potendo trasmettere nuove puntate del format Uomini e Donne, causa Coronavirus, si è inventata il trono virtuale con protagonista ovviamente la dama per eccellenza del seguitissimo programma, Gemma Galgani. Il format prevedeva come fine ultimo, il corteggiamento virtuale in favore dell’attraente settantenne piemontese, con ovviamente Gianni Sperti e Tina Cipollari a fare da contorno umoristico.

Tra le decina di uomini che hanno contattato la dama del trono Over, uno in particolare ha saputo toccare le giuste corde emotive di Gemma, il misterioso Sirius, un affascinante 26enne toscano, ufficiale di marina mercantile. Una conoscenza diventata ancora più intensa quando per la prima volta i due si sono incontrati nello studio di Uomini e Donne. Gemma che certamente non riesce a nascondere le proprie emozioni, si è trasformata in una adolescente sognatrice, ed i suoi occhi hanno fin da subito trasmesso quella lucentezza che solo l’amore adolescenziale può regalarti. Inevitabilmente la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (vero nome di Sirius), ha creato fin da subito sconcerto e incredulità, motivo? Bhe, per quanto Gemma sia ancora una bellissima donna, ci sono pur sempre 45 anni di differenza.

Gemma Galgani e Sirius, il bel marinaio in cerca di visibilità o di sentimenti veri?

Il giovane ufficiale è stato pertanto accusato, soprattutto da Tina Cipollari, di avere come fine ultimo la popolarità, invitando più volte la ‘rivale’ a non fidarsi. Magari ha ragione Tina, così come le migliaia di persone sui social che la pensano alla stessa maniera, tuttavia bisogna ammettere che ad oggi Sirius si è comportato in maniera impeccabile.

Dal giorno in cui ha varcato la soglia di Uomini e Donne si è sempre mostrato coerente e misurato sia negli atteggiamenti che nel linguaggio. Ha deciso di corteggiare Gemma, ed oggettivamente lo ha fatto in maniera perfetta. Ha protetto la dama quando è stata ferocemente attaccata, ha rifiutato la conoscenza delle altre corteggiatrici, e soprattutto ha saputo regalarle emozioni intense. Insomma, se Nicola sta recitando un copione, lo sta facendo davvero molto bene. In ogni caso la Galgani e Sirius hanno continuato la conoscenza ignorando le accuse, andando avanti per la loro strada.

Gemma Galgani e Sirius protagonisti a Temptation Island? Si, no, forse!

Conclusa l’edizione di Uomini e Donne, come giusto che sia, i partecipanti continuano la conoscenza anche senza le telecamere, in attesa della ripresa del programma a settembre. Anche la coppia più discussa della televisione italiana ha approfondito la conoscenza, e pare che Gemma Galgani abbia finalmente baciato Nicola. Non solo, voci insistenti dal web per alcune settimane davano per certa la presenza di Gemma e Sirius tra i protagonisti dell’imminente nuova edizione di Temptation Island. Tuttavia nel Reality condotto da Filippo Bisciglia, le coppie devono necessariamente essere fidanzati e a quanto pare la dama e Vivarelli non lo hanno ancora dichiarato, anzi, lo scoop di questo inizio estate vorrebbe inaspettatamente un inizio di crisi.

Stando a quanto si legge sui diversi blog di gossip italiani, sembrerebbe che Gemma Galgani sia intenzionata a lasciare Sirius, il motivo? Pare che Gemma abbia colto una forte incompatibilità caratteriale frequentando Nicola fuori dal programma. Al momento si tratta solo di voci (che solitamente si rivelano sempre affidabili quando si tratta di Uomini e Donne), ma che se confermate aprirebbero scenari decisamente interessanti.

Qualora Gemma lasciasse Nicola, il giovane 26enne rafforzerebbe la sua posizione nel programma, ed oggettivamente nessuno potrà più dirgli di essere il ‘carnefice’ di Gemma, e sicuramente, vista anche la simpatia espressa da Maria De Filippi, con ogni probabilità lo rivedremo nelle vesti di tronista, magari nel trono classico. Non ci resta che attendere la nuova edizione di Uomini e Donne prevista per l’inizio di settembre.