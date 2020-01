Estrazione lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 7 gennaio 2020: numeri e jackpot

Il jackpot del SuperEnalotto tocca quota 56,8 milioni di euro, una cifra importante che torna ad avere un valore piuttosto significativo. Ancora decisamente molto lontano dal jackpot record vinto lo scorso anno, ma siamo sicuri che un eventuale probabile vincitore non se ne lamenterebbe. La caccia al jackpot riparte dopo le festività natalizie, l’estrazione del SuperEnalotto di martedì 7 gennaio 2020, rappresenta il terzo concorso del mese e quindi del nuovo anno. Attorno alle ore 20.15, in diretta, conosceremo i risultati.

Estrazione Lotto martedì 7 gennaio 2020: numeri estratti

BARI 61 33 81 40 4 CAGLIARI 72 89 67 25 32 FIRENZE 68 64 54 72 88 GENOVA 11 6 24 26 7 MILANO 5 16 53 3 9 NAPOLI 54 68 35 79 75 PALERMO 17 38 51 26 11 ROMA 19 70 51 89 60 TORINO 56 35 41 17 5 VENEZIA 32 33 31 52 57 NAZIONALE 43 28 81 30 73

Numeri ritardatari del Lotto su ogni ruota

Questi sono i numeri del lotto che presentano un maggiore ritardo statistico. Vengono definiti anche numeri ritardatari. Si tratta di numeri che nel corso di diverse decine di concorsi non sono stati estratti, accumulando perciò un notevole ritardo in chiave statistica. Attenzione, è necessario ricordare come il gioco del Lotto, così come il SuperEnalotto e affini, sono concorsi basati sulla casualità. Diffidate pertanto da chi continua, nel 2020, a vendere i numeri vincenti.

Bari numero 7 ritardo 117 estrazioni;

Cagliari numero 59 ritardo 78 estrazioni;

Firenze numero 35 ritardo 72 estrazioni;

Genova numero 38 ritardo 105 estrazioni;

Milano numero 25 ritardo 76 estrazioni;

Napoli numero 66 ritardo 77 estrazioni;

Palermo numero 22 ritardo 151 estrazioni;

Roma numero 57 ritardo 77 estrazioni;

Torino numero 88 ritardo 78 estrazioni;

Venezia numero 2 ritardo 78 estrazioni;

Nazionale numero 81 ritardo 92 estrazioni

Estrazione del SuperEnalotto martedì 7 gennaio 2020: numeri vincenti

COMBINAZIONE: 2 -23 – 60 – 66 – 72 – 78

JOLLY: 19

SUPERSTAR: 53





In attesa di conoscere i risultati della giornata odierna è possibile ricapitolare quanto successo nella seconda estrazione nel nuovo anno, sabato 4 gennaio 2020.

Ecco i dieci numeri che tardano ad arrivare al SuperEnalotto.

Anche per quanto riguarda il SuperEnalotto abbiano elencato i numeri che nel corso di molti concorsi non sono stati estratti. Ecco due dati statistici, Il primo “sei” fu indovinato il 17 gennaio 1998 a Poncarale, in provincia di Brescia, e valse 11.807.025.000 lire. Una particolare vincita si ebbe il 31 ottobre 1998 a Peschici in provincia di Foggia: 100 persone giocarono un sistema vincendo 63 miliardi di lire.

Numero 69 ritardo di 70 concorsi;

Numero 27 ritardo di 65 concorsi;

Numero 06 ritardo di 64 concorsi;

Numero 24 ritardo di 58 concorsi;

Numero 34 ritardo di 52 concorsi;

Numero 84 ritardo di 41 concorsi;

Numero 46 ritardo di 40 concorsi;

Numero 20 ritardo di 39 concorsi;

Numero 70 ritardo di 38 concorsi;

Numero 38 ritardo di 04 concorsi.





La prima vincita ed il record con il montepremi più alto.

La più alta vincita mai realizzata è stata di 209.106.441,54 €, centrata a Lodi il 13 agosto 2019, con una schedina da 2 euro.La seconda singola vincita più alta è invece di 163.538.706,00 €, vinti il 27 ottobre 2016 a Vibo Valentia, con una schedina di soli 3 euro. Ricordiamo inoltre che i dati riportati su questo sito non sono da considerarsi ufficiali ma solo ufficiosi. Nonostante le estrazioni siano riprese e riportate da fonti ufficiali è IMPORTANTE che i giocatori conservino le giocate fino a quando i risultati non vengano omologati dagli organi competenti. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori di battitura o problematiche di varia natura. Prima di cestinare le giocate controllatele sul sito ufficiale della sisal.