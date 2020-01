Estrazione SiVinceTutto Superenalotto, mercoledì 8 gennaio 2020. Nessun SEI

Da pochi minuti sono stati estratti i numeri del SiVinceTutto Superenalotto di oggi mercoledì 8 gennaio 2020: risultati, quote e numeri estratti al Si Vince Tutto, concorso n°201 del nuovo anno.Il concorso n°252 Sisal di fine anno è stato il più giocato dagli italiani con oltre 57mila vincite effettuate e 200 Mila euro distribuiti, vedremo come andrà oggi. Come al solito vi offriamo risultati, quote e numeri estratti al Si Vince Tutto.

Quali sono i numeri estratti nel primo concorso del nuovo anno di SiVinceTutto SuperEnalotto? Qui troverai la combinazione vincente, il numero di vincite realizzate e i premi distribuiti nell’ultima estrazione.

Estrazione / SiVinceTutto Superenalotto (concorso. 201/2020, 8 gennaio)

NUMERI: 2 – 44 – 55 – 68 – 71 – 88

REALIZATE: 13.234

VINCITE: 45.780

Montepremi: Quote SiVinceTutto 8 gennaio 2020

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5 3 € 2.651,05 punti 4 141 € 136,03 punti 3 2.006 € 42,56 punti 2 11.296 € 10,74

NUOVO SIVINCETUTTO

SiVinceTutto è il concorso speciale di SuperEnalotto che, ogni mercoledì, mette in palio tutto il montepremi in un’unica sera.Da oggi con SiVinceTutto aumentano le possibilità di vincita: giochi il doppio dei numeri, ben 12, ma ne devi indovinare solo 6. Quindi

RADDOPPIANO I NUMERI IN GIOCO E PUOI VINCERE PIÙ SPESSO. Come si gioca? Semplice, scegli almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5€. Tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera: quella dell’estrazione.





Quali sono le categorie di vincita?

Con il nuovo SiVinceTutto giochi ben 12 numeri invece dei soliti 6. Quindi raddoppiano i numeri in gioco e puoi vincere più spesso. Vinci indovinando 6, 5, 4, 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. Con ben 12 numeri in gioco la probabilità di vincere almeno un premio è 1 su 6.

A differenza del “SuperEnalotto“, il montepremi del “SiVinceTutto SuperEnalotto”, cui è destinato il 60% della raccolta di ciascun concorso, è distribuito interamente ai vincitori delle varie categorie di premi. Di conseguenza, per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria, il relativo montepremi è attribuito al montepremi della seconda, terza, quarta e quinta categoria; in mancanza di vincite di prima e di seconda categoria, il montepremi stesso è ripartito tra la terza, la quarta e la quinta categoria e così via. Qualora non si realizzi alcuna vincita, l’intero montepremi è suddiviso tra tutti i partecipanti, in base al numero delle combinazioni giocate e indipendentemente dall’esito del pronostico effettuato

PROBABILITÀ DI VINCITA

(6) 1 su 673.825

(5) 1 su 10.079

(4) 1 su 419

(3) 1 su 37

(2) 1 su 7