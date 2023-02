Oggi 18 febbraio 2023 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto. In questa data particolare, molti italiani si sono dedicati alla tradizionale attività del gioco d’azzardo, con la speranza di vincere uno dei premi in palio, soprattutto dopo il clamoroso jackpot da 380 milioni di euro centrati nell’ultima estrazione.

L’estrazione del Lotto è avvenuta alle ore 20:00, come di consueto. I numeri estratti sono stati i seguenti:

ESTRAZIONE N° 21 DEL 18/02/2023 BARI 88 71 13 66 41 CAGLIARI 82 79 10 67 4 FIRENZE 23 6 75 3 20 GENOVA 6 31 82 18 23 MILANO 31 50 29 36 64 NAPOLI 45 87 28 56 69 PALERMO 20 4 26 25 53 ROMA 32 27 30 42 13 TORINO 25 82 59 18 52 VENEZIA 24 55 12 39 14 NAZIONALE 20 38 57 2 79

Passiamo ora all’estrazione del SuperEnalotto, avvenuta invece alle ore 20:30. I numeri estratti sono stati: 22, 46, 52, 57, 65, 72. Il numero Jolly è stato il 31, il numero Super Star il 2.

È importante ricordare che la probabilità di vincere al Lotto o al SuperEnalotto è molto bassa, e che il gioco d’azzardo può essere pericoloso se praticato in modo eccessivo. È sempre consigliabile giocare con moderazione e responsabilità, tenendo a mente che il gioco deve rimanere un’attività ludica e non un’ossessione.

In ogni caso, ci saranno nuove estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto nei prossimi giorni, offrendo a tutti i giocatori la possibilità di tentare la fortuna e magari vincere uno dei ricchi premi in palio.

Importante. Verificate la giocata sui siti ufficiali prima di cestinare la schedina. Inoltre, è importante sottolineare che le informazioni riportate in questo articolo sono state prese da fonti pubbliche e accessibili a tutti, ma non possiamo garantire la loro completezza o correttezza. Pertanto, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori o imprecisioni presenti in questo articolo.