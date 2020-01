Tolo Tolo sbanca con 30 milioni di euro. Zalone fa il record al box-office italia

Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone continua a dominare il box-office del cinema italiano, incassando quasi 12 milioni di euro nelle giornate del 4 e del 5 gennaio 2020. Nonostante l’uscita in periodi differenti, Checco Zalone e la sua irriverente quanto a tratti intensa opera comica riescono a mantenere il passo di Quo Vado?. Tolo Tolo infatti ha incassatto in soli 5 giorni di proiezioni, la bellezza di 30 milioni di euro. Tuttavia la possibilità di avvicinare il record di incassi di Quo Vado?, rimane piuttosto remota.

Tolo Tolo ha comunque già superato il campione d’incassi stagionale Joker, e dista soli 7 milioni da il Re leone, che ricordiamo aver chiuso a 37 milioni di euro d’incassi. Il film di Luca Medici (vero nome di Zalone per chi non lo sapesse) è stata la ciliegina sulla torta di un fine anno cinematografico di tutto rispetto sia per il cinema italiano che d’oltre oceano. Bene in seconda posizione Jumanji – The Next Level: il sequel con Dwayne Johnson e Danny DeVito porta a cass altri 2.041.000 euro, per un totale complessivo italiano di 9.895.000. Sono invece circa 600 milioni di dollari incassati globalmente dal film Jake Kasdan.

Il secondo film italiano sul podio (terzo) è il Pinocchio di Matteo Garrone, che vede peotagonista il Geppetto Roberto Benigni: incasso di 1.760.000 euro per un totale di 13.435.000: decisamente un buonissimo risultato.

Risale in quarta posizione La dea fortuna di Ferzan Ozpetek che vede tra i protagonisti il sempre più affermato (e richiesto) Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca: incasso di 1.020.000 euro per questo fine settimana per un complessivo risultato di 6.532.000 euro. Scivola in quinta posizione

Star Wars: L’ascesa di Skywalker di J. J. Abrams, l’Episodio IX, porta a casa quasi 1 milione di euro nel fine settimana, ma la realtà è che i fan sono piuttosto delusi. Tuttavia il suo totale italiano si assesta attorno ai 13.3 milioni di euro, senza dubbio un buon risultato, ma considerando la portata dell’evento, un risultato sotto le aspettative. Bene comunque il risultato complessivo che conta 950 milioni di dollari. Diciamo che nel bene o nel male al cinema si va ugualmente quando si tratta di Star Wars. Concludiamo la disamina con l’ottimo film di Ficarra e Picone ed il loro Primo Natale, la simpaticissima commedia in stile Non ci resta che piangere, incassa quasi 1 milione di euro nel weekend portandosi ad un totale di 14 milioni ed il sesto posto in classifica.