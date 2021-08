Covid, la Campania ha raggiunto i tre milioni di vaccinati

E’ iniziato il mese di agosto all’insegna del caldo, giunto alla terza ondata africana di un’estate bollente, che ha già fatto registrare il mese di luglio come il terzo pù caldo dagli anni Cinquanta del secolo scorso. La temperatura è mediamente salita di un gradoe tutto fa presumere che possa ripetersi la torrida estate del 2003 che vide susseguirsi sei-sette espansioni di aria sahariana, che coprirono praticamente l’estate intera, da giugno a settembre.

Il clima torrido non fa che aggiungere disagio alla già preoccupante situazione creata dall’insorgenza della variante Delta del virus,che sta colpendo soprattutto le fasce più giovanili (10-29 anni). I giovani in gran parte risultano ancora privi di copertura vaccinale; nel contempo continua spedita la campagna di vaccinazione in Campania, ove è stato raggiunto il numero di tre milioni di immunizzati. Il Governatore De Luca con il monitoraggio continuo di Asl e Ospedali continua ad ammonire di non rilassarsi e ha dichiarato: “Vedo comportamenti troppo disinvolti da parte di alcuni cittadini; un caso per tutti: un signore contagiato ha dichiarato di aver preso parteil giorno 21 luglio ad un banchetto con duecento invitati, il 22 è andato in un ristorante di via Cilea, il 26 in una pizzeria ed il giorno 29 ha cominciato a star male; ora è ricoverato intubato al Cotugno”.

De Luca ritiene inoltre poco lungimirante l’atteggiamento di molti ristoratori contrari all’obbligatorietà del Green pass vaccinale; egli ha spiegato che proprio l’adozione del Pass potrà salvare tali esercenti commerciali da chiusure anticipate e più durature. Alla luce di queste considerazioni il Governatore ha prolungato l’obbligo di prolungare l’uso della mascherina anche all’aperto per tutto agosto e invocato una maggiore vigilanza da parte delle forze dell’ordine.

L’Irpinia, con pochi contagi, continua la campagna di vaccinazione Open Day

In Irpinia si sono registrati nel primo giorno di agosto otto nuovi positivi su 333 tamponi analizzati. Nella giornata del 31 luglio sono state somministrate 3.254 dosi vaccinali presso i centri vaccinali della città e dei vari paesi della provincia (per citarne alcuni 664 ad Avellino, 283 Montefalcione, 170 a Montoro, 49 a Mercogliano); mentre nell’ambito della campagna anti-Covid continua il tour il Camper della Salute. Questi i prossimi appuntamenti:

Martedi 3 agosto a Greci (ore 8-13), a Savignano (ore 14-19);