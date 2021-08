Whatsapp: debutta la funzione “Visualizza una volta sola”

Colpo grosso di Zuckenberg per mettersi in scia con Telegram e le altre rivali

Whatsapp si mette al passo con le sue concorrenti tramite l’arrivo della funzionalità View once. Come già avviene con Telegram e le altre app “colleghe”, gli utenti potranno inviare materiale fotografico e video visualizzabile una volta soltanto, con la conseguente autodistruzione pochi secondi dopo la sua visualizzazione.

Per l’invio di questi dati, occorrerà selezionare l’opzione “visualizza una volta”, prima di spedire al destinatario foto e video autodistruggibili. Tali file si distingueranno dagli altri, perché il messaggio che li conterrà mostrerà un’icona verde con 1 al centro, a indicare come tali dati siano visualizzabili una volta al massimo. Data la loro natura, questi file non verranno salvati nella galleria del proprio smartphone, né potranno essere salvati, inoltrati oppure condivisi con altri contatti. Tali contenuti, in più, saranno protetti dalla crittografia end-to-end, come i messaggi personali inviati ed eliminabili al volo. Gli stessi dati saranno disponibili non oltre 14 giorni dopo l’invio, con successiva cancellazione automatica, una volta trascorso ale termine.

Come per le altre implementazioni già apportate, anche in questa occasione la novità non toccherà in simultanea tutti i dispositivi raggiungibili, ma sarà disponibile in via graduale, in base agli aggiornamenti dei differenti sistemi operativi.

Per lo staff di Whatsapp, la nuova funzionalità sarà utile a offrire maggiore privacy agli utenti della piattaforma. Tuttavia, l’annuncio ha generato lo scetticismo di diverse associazioni impegnate nella lotta contro la pedofilia. Secondo i principali membri di questi gruppi, la nuova funzione permetterebbe non solo di coprire, ma anche di eliminare prove pesanti sugli abusi sessuali contro i minori, cosicché i malintenzionati riuscirebbero facilmente a nascondere i loro crimini. Nonostante la novità, queste organizzazioni confidano nella collaborazione attiva della società per combattere aspramente contro chi si macchia di questi reati.