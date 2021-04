Come trasferire file da Android a iPhone con Dr.Fone

Sei in procinto di acquistare un nuovo iPhone ma sei spaventato dal fatto che non saresti in grado di trasferire i tuoi dati personali e multimediali presenti sul tuo attuale smartphone Android sul nuovo Smartphone Apple? Bhe, si tratta di una paura lecita e molto comune, soprattutto se non sei un utente sufficientemente pratico. Tuttavia non temere, le tue foto, i tuoi video e perfino le tue chat WhastApp sono al sicuro e non andranno perse se continuerai a leggere i nostri consigli.

Se il trasferimento tra dispositivi dello stesso marchio è facilitato da applicazioni dedicate, diventa più complicato quando si vuole trasferire tutti i dati sensibili, contenuti multimediali inclusi, tra un dispositivo Android ad uno iOS. Per aggirare questo problema è sufficiente affidarsi a uno dei tanti software di backup e trasferimento presenti in rete. Il più conosciuto è senza dubbio Dr.Fone. Infatti, grazie al software realizzato da Wondershare, trasferire contatti da Samsung a iPhone non sarà più un problema. Allo stesso modo non avrai più problemi neppure a trasferire le tue foto o i tuoi video delle vacanze da qualsiasi smartphone Android ad un iPhone.

Dr.Fone, la soluzione completa per il trasferimento dati tra smartphone.

Hai presente il coltellino svizzero? Bene, Dr.Fone funziona con lo stesso principio, offrire un completo toolkit grazie al quale sarà possibile gestire in maniera semplificata qualsiasi aspetto del proprio Smartphone, che sia esso iPhone o Android. Dr.Fone di Wondershare è un software completo per la gestione dei Backup, il trasferimento dei dati tra smartphone, recupero dati, gestione contatti, SMS, chiamate, musica, video e tanto altro. Insomma, in un unico prodotto si hanno a disposizione le migliori soluzioni per risolvere ogni tipo di problema legato alla gestione corretta del proprio dispositivo.

Magari ti trovi nella situazione di dover trasferire contatti da Samsung a iPhone, con Dr.Fone potrai farlo in meno di 5 minuti e con pochi semplici click. Come suggerisce lo stesso nome, avrete a disposizione il “dottore” del vostro smartphone, una suite completa per ogni genere di operazione. Il software infatti oltre alla clonazione completa del dispositivo vecchio, offre anche l’opportunità di trasferire singoli file, documenti o file multimediali. Ma non solo, se magari il touch dello smartphone non fosse più accessibile, magari perché lo schermo si è rotto, con Dr.Fone potrai comunque recuperare i tuoi dati, ti sarà sufficiente collegare lo smartphone danneggiato al PC o Mac, avviare il software e seguire le istruzioni.

Trasferisci file, video e foto con Dr.Fone

Dr. Fone dispone inoltre di diverse opzioni di funzionalità, tra le più utilizzate troviamo Trasferimento Telefono, che, come suggerisce il nome, consente il trasferimento di oltre 15 estensione di file tra diversi dispositivi. Nello specifico Dr.Fone consente di:

Trasferire 11 tipi di file da smartphone Android a smartphone Android (foto, video, contatti, messaggi, cronologia chiamate, segnalibri, calendario, memo vocale, lista nera di contatti, musica e app)

(foto, video, contatti, messaggi, cronologia chiamate, segnalibri, calendario, memo vocale, lista nera di contatti, musica e app) Trasferire 15 tipi di file da iPhone a iPhone (foto, video, contatti, messaggi, cronologia chiamate, segnalibri, calendario, memo vocale, musica, sveglie, segreteria telefonica, suonerie, sfondi, memo e cronologia safari)

(foto, video, contatti, messaggi, cronologia chiamate, segnalibri, calendario, memo vocale, musica, sveglie, segreteria telefonica, suonerie, sfondi, memo e cronologia safari) Trasferire 9 tipi di file da smartphone Android ad iPhone (foto, video, contatti, messaggi, cronologia delle chiamate, segnalibri, calendario, memo vocali e musica)

(foto, video, contatti, messaggi, cronologia delle chiamate, segnalibri, calendario, memo vocali e musica) Trasferire 15 tipi di file da iPhone ad Android(foto, video, contatti, lista nera dei contatti, messaggi, cronologia delle chiamate, segnalibri, calendario, memo vocali, musica, sveglie, segreteria telefonica, suonerie, sfondi e note)

In conclusione, Wondershare con il software Dr.Fone è riuscita a creare una suite completa ed efficace per la gestione del proprio iPhone, Samsung o qualsiasi altro Smartphone Android. Il software riesce a soddisfare tutte le esigenze di gestione del proprio telefono multimediale. Poco importa che tu sia un neofita alle prime armi con un Pc o un Mac, o magari sei un esperto dell’informatica, Dr.Fone riesce a garantire in tutti i casi un risultato rapido ed efficace. In un settore concorrenziale come quello del recupero e trasferimento dati non è facile riuscire a primeggiare, Wondershare ci sta riuscendo mettendo a disposizione degli utenti la semplicità senza tuttavia ostacolarne la produttività in termini qualitativi.