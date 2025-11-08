Le elezioni regionali sono un’occasione unica per scegliere chi guiderà la nostra regione nei prossimi anni. Se vivi ad Avellino e provincia, ecco tutto quello che devi sapere per votare correttamente e sostenere chi rappresenta i tuoi valori.

Quando si vota?

Le urne saranno aperte:

Domenica 23 novembre 2025 dalle 7:00 alle 23:00

dalle 7:00 alle 23:00 Lunedì 24 novembre 2025 dalle 7:00 alle 15:00

Dove si vota?

Ogni elettore può recarsi solo nel proprio seggio, indicato sulla tessera elettorale. Non dimenticare di portare la tessera e un documento valido, come carta d’identità, passaporto o patente.

Come si vota per Presidente e Consiglieri Regionali

La scheda elettorale è divisa in due sezioni:

A destra trovi i candidati alla presidenza della Regione.

A sinistra i simboli delle liste che li sostengono.

Per votare i consiglieri puoi scrivere fino a due preferenze nella lista che scegli. Ricorda che:

Se inserisci due nomi, devono essere di sesso diverso (un uomo e una donna).

(un uomo e una donna). Se scrivi due nomi dello stesso sesso, verrà considerata solo la prima preferenza.

Se vuoi sostenere Anna Ansalone nella circoscrizione di Avellino e provincia, scrivi chiaramente il suo nome e barra il simbolo del Movimento 5 Stelle. Così il tuo voto contribuirà alla sua elezione.

Consigli per un voto valido

Evita segni, simboli o scritte fuori dagli spazi previsti.

Piega la scheda seguendo le linee indicate prima di consegnarla all’addetto del seggio.

🗳️ Perché il tuo voto conta

Il Consiglio Regionale decide su temi che ci riguardano tutti: sanità, trasporti, ambiente, lavoro e sviluppo economico. La tua scelta può davvero fare la differenza per migliorare la vita nella nostra regione.

➡️ Fai sentire la tua voce: vota e sostieni il cambiamento!

Resta aggiornato sulle iniziative di Anna Ansalone e del Movimento 5 Stelle. Puoi ricevere notizie, eventi e modi concreti per partecipare e contribuire al futuro della Campania.