Le elezioni regionali sono un’occasione unica per scegliere chi guiderà la nostra regione nei prossimi anni. Se vivi ad Avellino e provincia, ecco tutto quello che devi sapere per votare correttamente e sostenere chi rappresenta i tuoi valori.
Quando si vota?
Le urne saranno aperte:
- Domenica 23 novembre 2025 dalle 7:00 alle 23:00
- Lunedì 24 novembre 2025 dalle 7:00 alle 15:00
Dove si vota?
Ogni elettore può recarsi solo nel proprio seggio, indicato sulla tessera elettorale. Non dimenticare di portare la tessera e un documento valido, come carta d’identità, passaporto o patente.
Come si vota per Presidente e Consiglieri Regionali
La scheda elettorale è divisa in due sezioni:
- A destra trovi i candidati alla presidenza della Regione.
- A sinistra i simboli delle liste che li sostengono.
Per votare i consiglieri puoi scrivere fino a due preferenze nella lista che scegli. Ricorda che:
- Se inserisci due nomi, devono essere di sesso diverso (un uomo e una donna).
- Se scrivi due nomi dello stesso sesso, verrà considerata solo la prima preferenza.
Se vuoi sostenere Anna Ansalone nella circoscrizione di Avellino e provincia, scrivi chiaramente il suo nome e barra il simbolo del Movimento 5 Stelle. Così il tuo voto contribuirà alla sua elezione.
Consigli per un voto valido
- Evita segni, simboli o scritte fuori dagli spazi previsti.
- Piega la scheda seguendo le linee indicate prima di consegnarla all’addetto del seggio.
🗳️ Perché il tuo voto conta
Il Consiglio Regionale decide su temi che ci riguardano tutti: sanità, trasporti, ambiente, lavoro e sviluppo economico. La tua scelta può davvero fare la differenza per migliorare la vita nella nostra regione.
➡️ Fai sentire la tua voce: vota e sostieni il cambiamento!
Resta aggiornato sulle iniziative di Anna Ansalone e del Movimento 5 Stelle. Puoi ricevere notizie, eventi e modi concreti per partecipare e contribuire al futuro della Campania.