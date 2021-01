Campania, vaccini per over 80 somministrati dal 7-10 febbraio 2021

Dal 7-10 febbraio inizia la vaccinazione per gli over 80 della Campania. Nella sua consueta diretta del venerdì, il governatore Vincenzo De Luca annuncia la notizia del giorno.

Il Presidente della Giunta chiarisce come sarà possibile ricevere le due dosi di somministrazione su base volontaria. Tre saranno gli strumenti per la prenotazione del vaccino:

Tramite medico di fiducia Tramite farmacia di fiducia Attraverso un’apposita piattaforma regionale, in attivazione tra domani e dopodomani, su cui segnalare la propria disponibilità e indicare il numero cellulare proprio, di un parente o di un congiunto, così da essere prontamente contattati.

Il governatore invita la cittadinanza a adoperare uno di tali strumenti entro la settimana entrante, cosicché dal 7-10 febbraio (a pieno ricevimento delle quantità disponibili, circa 240.000) i destinatari saranno informati su luogo e modalità, con eventuali somministrazioni direttamente a casa degli anziani, se necessario.

Situazione scuole con riapertura delle superiori in presenza

Secondo punto forte della diretta è stato il ritorno in presenza per gli allievi delle scuole superiori, Durante l’appuntamento, De Luca ha spiegato le ragioni dietro ogni singola raccomandazione, rivolta ai dirigenti scolastici di tali istituti e inserita nell’atto di richiamo, da lui firmato nella giornata di ieri.

Molti suggerimenti sono formulati dopo molteplici appelli contrastanti delle famiglie sull’argomento. L’indicazione di limitare la presenza in aula alla metà degli allievi per ogni classe è dovuta, garantendo la didattica per alunni o loro conviventi con forti fragilità immunitarie, è dovuta a diverse sollecitazioni, provenienti da diverse famiglie nelle condizioni sopra descritte. Invece, la non differenziazione sugli orari d’ingresso è consigliata dopo lamentele per diverse ragioni. Una tra queste è l’impossibilità, per alcuni genitori, di accompagnare i figli a scuola in orari differenti. Altra difficolta segnalata è la difficoltà a coprire con i trasporti le distanze tra istituti e studenti residenti nelle aree interne, con il rischio di lunghe attese per strada, nell’attesa dell’ingresso a scuola.

Tuttavia, il governatore campano, prima di formulare il richiamo, ha anche agito concretamente sul potenziamento dei trasporti pubblici, utili ad evitare assembramenti, fornendo dettagliati numeri a riguardo. La Regione Campania ha reperito ulteriori 449 autobus da NCC e riprogrammato ad hoc 200 mezzi delle aziende di trasporto locale, giungendo a circa 320.000 corse complessive in più, realizzate grazie a un investimento di circa 26 milioni di euro.