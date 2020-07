Appy Pie presenta un Portafoglio Virtuale, un’aggiunta molto attesa alla loro piattaforma di sviluppo di App senza codifica

Appy Pie, l’azienda che definisce nuovi standard nel settore mobile con la sua piattaforma di creazione di app senza codifica, ha introdotto la tanto attesa funzione di e-wallet che consente agli utenti di ricevere facilmente pagamenti attraverso le loro applicazioni Android e iOS. Se abbinato alle funzionalità di livello aziendale di Appy Pie, come negozio, food court, taxi, iperlocale ecc., la funzione di e-wallet consente agli utenti dell’app di aggiungere denaro, effettuare pagamenti e acquistare prodotti e servizi desiderati al volo.

Introdotta con il gateway di pagamento Stripe, la funzione e-wallet è sicura di fornire molteplici vantaggi agli utenti:

1) Migliore esperienza del cliente

2) Tassi di conversione più elevati

3) Commissioni di transazione basse

4) Rimborsi facili

5) Transazioni altamente sicure

6) Controllo completo sul sistema di pagamento

Appy Pie, leader tra i generatori di app senza codifica fai-da-te, è stato lanciato nel 2013 con la missione di aiutare gli utenti a creare un’app, indipendentemente dalla loro competenza tecnica o dalla portata delle loro conoscenze di programmazione. Considerato il costruttore di app per dispositivi mobili con il punteggio più alto su Trustpilot per la sua utilità, Appy Pie fornisce supporto su chat, telefono e posta elettronica in una vasta gamma di lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, portoghese e arabo, per servire i propri clienti in ogni fase dello sviluppo dell’app. La cosa interessante è che puoi anche convertire il sito web in app e portare la tua attività su dispositivi mobili in pochissimo tempo.

“Nel nostro sforzo di fornire alle piccole e medie imprese le risorse per integrare le tecnologie migliori e più recenti, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti e introdotto la tanto attesa funzione di portafoglio virtuale per i nostri utenti. Con questa nuova funzionalità, i proprietari di app avranno il controllo completo sul loro sistema di pagamento, aiutandoli a offrire una migliore esperienza del cliente e ricevere pagamenti, senza alcun problema”, afferma Abhinav Girdhar, Fondatore Appy Pie.

Appy Pie ha uffici a Londra, Nuova Delhi e Virginia, con uno staff combinato di oltre 200 persone. La proposta di vendita unica dell’azienda sta nell’aiutare i proprietari di app a pubblicare le loro app negli app store, come Apple App Store, Google Play Store e molti altri, senza alcuna complessità. L’azienda offre un programma fedeltà, supporto tecnico 24X7, così come ricerca in base alla posizione implementata e notifiche push geo-fencing

Informazioni su Appy Pie

Appy Pie, un marchio di Appy Pie LLC, è un leader senza pari nel mondo dell’app mobile che permette a chiunque di trasformare le proprie idee di app in realtà, senza alcuna conoscenza tecnica. Basta trascinare e rilasciare le funzionalità e creare un’applicazione avanzata Android o iOS per cellulari e smartphone, un gioco da ragazzi. Puoi anche installare l’app Android e iOS di Appy Pie e iniziare a creare la tua app al volo. È inoltre possibile scaricare la versione di PWA (applicazioni web progressive) dell’app tramite il PWA Store.

Contatto con i media

Abhinav Girdhar

sales@appypie.com

+1 888 322 7617