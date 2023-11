Quando Pokémon GO venne lanciato, ci trovammo di fronte a un modo completamente nuovo di giocare con lo smartphone: non più in modo passivo, seduti sul divano, ma attivamente interagendo con il mondo reale. La realtà aumentata introdotta da Niantic in Pokémon GO ci spinse a lasciare la comodità delle nostre case per esplorare l’ambiente circostante. La caccia ai Pokémon, la ricerca dei PokéStop e le sfide nelle palestre ci costrinsero a muoverci per le strade delle nostre città.

Tuttavia, oggi come allora, c’è un limite evidente: molti Pokémon sono disponibili solo in determinate zone, spesso difficili da raggiungere, e man mano che il gioco progredisce, diventa sempre più difficile rimanere competitivi. Fu così che cominciarono a emergere stratagemmi per aggirare questo limite, come lo spoofing GPS per Pokémon GO.

A tal proposito, oggi, voglio parlarvi di uno dei più interessanti strumenti per falsificare la posizione in tempo reale su Pokémon GO: Tenorshare iAnyGo.

Perché dovrei falsificare la posizione du Pokèmon Go?

Falsificare la posizione su Pokémon GO attraverso lo spoofing GPS può sembrare allettante per alcuni giocatori per diverse ragioni:

Accesso a Pokémon rari: In alcune zone geografiche, è possibile trovare Pokémon rari o leggendari che non sono disponibili altrove. Falsificare la posizione consente ai giocatori di accedere a queste specie rare senza dover viaggiare fisicamente in quelle aree.

Vantaggio competitivo: Alcuni giocatori usano lo spoofing per partecipare a eventi e sfide che si svolgono in luoghi lontani, permettendo loro di ottenere premi e progressi difficilmente raggiungibili senza viaggiare.

Evitare lo spostamento fisico: Pokémon GO è progettato per incoraggiare il movimento fisico e l’esplorazione del mondo reale. Tuttavia, alcune persone preferiscono giocare in modo più sedentario e utilizzano lo spoofing per evitare la necessità di spostarsi fisicamente.

Esperienze di gioco personalizzate: Alcuni giocatori potrebbero voler sperimentare diverse località di gioco o affrontare sfide specifiche in luoghi particolari senza dover viaggiare fisicamente.

Vivere in un luogo isolato: Un’altra motivazione per cui alcuni giocatori potrebbero considerare l’opzione dello spoofing GPS su Pokémon GO è la sfortuna di vivere in un luogo isolato o in cui sono scarse le attività del gioco. In zone rurali o isolate, potrebbe esserci una carenza di Pokémon, PokéStop e palestre, rendendo l’esperienza di gioco meno coinvolgente e limitata.

Tieni oresente che l’uso dello spoofing GPS su Pokémon GO è vietato e può portare a sanzioni, come la sospensione o il divieto permanente dell’account. Per cui, utilizzalo con parsimonia e solo se realmente non puoi uscire di casa.

Simulare la Posizione GPS di Pokémon GO sull’iPhone con Tenorshare iAnyGo.

Sei circondato dal nulla ma desideroso di catturare Pokémon rari, ma il tuo paesino non ne offre molti? Non preoccuparti! Da oggi, puoi partecipare al divertimento di Pokémon Go Party Play insieme ai tuoi amici, comodamente da casa tua.

Grazie a Tenorshare iAnyGo, l’esplorazione del mondo di Pokémon GO diventa ancora più entusiasmante, consentendoti di spostarti virtualmente senza spostarti da casa, grazie allo Spoofing GPS su iPhone e iPad.

Questa trucco per Pokémon Go amplia le possibilità di gioco, permettendoti di accedere a luoghi altrimenti inaccessibili, catturare Pokémon rari, approfittare dei Pokéstop e scoprire nuove palestre dove poter allenare i tuoi compagni virtuali in modo più efficiente. Sii pronto a superare le sfide con facilità e a vivere un’esperienza di gioco completamente rinnovata!

Caratteristiche:

Puoi selezionare due punti di interesse sulla Mappa.

Puoi muoverti a Piedi, in Bici, in Moto o in Auto.

Puoi scegliere la velocità dello spostamento (Importante per Pokémon Go).

Puoi scegliere solo Andata o Andata e Ritorno.

Infine, puoi decidere quante volte ripetere lo stesso percorso.

Requisiti Preliminari:

Disattiva il GPS su iPhone o iPad.

Pokémon GO già scaricato e installato sul dispositivo.

Una connessione stabile a Internet.

Scaricare Tenorshare iAnyGo su Windows o macOS.

Consigli preliminari.

Cooldown Time: Segui le indicazioni del cronometro per simulare il movimento su Pokémon GO senza rischiare di essere bannati.

Gioca in maniera lecita e solo se non puoi uscire di casa.

Come giocare a Pokemon GO senza muoversi da casa:

Passo 1. Scarica e installa Tenorshare iAnyGo sul tuo Mac. (qui Windows).

Passo 2. Collega il tuo iPhone al Computer e avvia iAnyGo.

Passo 3. Clicca sulla scheda [Movimento a singolo-punto] e successivamente su [Entra].

Passo 4. Dopo aver collegato l’iPhone al PC, cliccare su [Avanti].

Passo 5. Su iPhone abilitare la “Modalità Sviluppatore”.

Passo 6. All’interno della mappa, nel pannello sulla sinistra, troverai tutte le impostazioni necessarie per muoversi su Pokemon GO senza camminare.

Puoi inserire il punto di partenza.

Aggiungere un punto di arrivo.

Puoi selezionare il metodo di spostamento.

Infine, puoi impostare la velocità desiderata.

Puoi cliccare anche sulla mappa e selezionare rapidamente il punto di arrivo desiderato. Quando sei pronto, fai clic su [Inizia a muoverti] per avviare la simulazione.

Dopo aver cliccato su “Inizia a muoverti”, iAnyGo avvierà la simulazione del percorso selezionato, mostrando la distanza e il tempo previsti per il tragitto.

Puoi mettere in pausa o interrompere la simulazione della camminata cliccando su Ferma o Pausa.

Domande Frequenti.

D1: Qual è la migliore app per spoofing GPS su Pokémon GO per iPhone e iPad?

La risposta a questa domanda dipende da una serie di fattori, tra cui le tue esigenze e preferenze personali. Tuttavia, in generale, le migliori app per spoofing GPS su Pokémon GO per iPhone e iPad sono quelle che offrono le seguenti caratteristiche:

L’app deve essere facile da configurare e utilizzare, anche per utenti inesperti.

L’app deve essere in grado di falsificare la posizione GPS del tuo dispositivo in modo preciso e affidabile.

L’app deve essere sicura da utilizzare e non deve mettere a rischio il tuo dispositivo o il tuo account Pokémon GO.

In base a questi criteri, la migliore app per spoofing GPS su Pokémon GO per iPhone e iPad è Tenorshare iAnyGo:

iAnyGo è un’app relativamente nuova, ma ha già guadagnato una buona reputazione per la sua facilità d’uso e la sua affidabilità. Offre una serie di funzioni simili a strumenti simili, tra cui la possibilità di simulare il movimento GPS lungo un percorso personalizzato.

D2: È sicuro utilizzare un’app per spoofing GPS su Pokémon GO?

La risposta a questa domanda non è definitiva. Niantic, la società che ha sviluppato Pokémon GO, ha una politica di tolleranza zero nei confronti dello spoofing. Se vieni scoperto a utilizzare un’app per spoofing GPS, potresti essere bannato dal gioco.

Tuttavia, molti giocatori utilizzano app per spoofing GPS senza problemi. Se decidi di utilizzare un’app per spoofing GPS, è importante farlo con cautela e adottare misure per ridurre il rischio di essere bannato.

D3: Cosa si intende per soft ban su Pokémon GO?

In Pokémon GO, un soft ban è una restrizione temporanea che impedisce ai giocatori di catturare Pokémon, combattere in palestre o girare PokéStop. La durata di un soft ban varia da 1 minuto a 12 ore, a seconda della gravità dell’infrazione che ha causato il ban.

D4: Come evitare il soft ban su Pokémon GO?

Ecco alcuni consigli per ridurre il rischio di essere bannato utilizzando un’app per spoofing GPS:

Utilizza un’app affidabile e aggiornata come Tenorshare iAnyGo. Evita di utilizzare l’app per spoofing GPS in modo eccessivo. Non spostarti troppo rapidamente da una posizione all’altra. Non catturare Pokémon rari o leggendari in modo sospetto.

Se segui questi consigli, dovresti essere in grado di ridurre il rischio di essere bannato utilizzando un’app per spoofing GPS.

Conclusioni

In conclusione, Tenorshare iAnyGo si presenta come una soluzione innovativa per il simulare la posizione su Pokémon GO su iPhone e iPad. Tuttavia, è cruciale sottolineare che l’uso di strumenti di spoofing GPS va contro le regole del gioco e può comportare sanzioni. La guida fornisce dettagli su come utilizzare l’app in modo responsabile, ma è importante considerare i rischi associati all’utilizzo di tali strumenti. L’esperienza di gioco può essere migliorata, ma sempre nel rispetto delle norme e della lealtà nei confronti degli altri giocatori.