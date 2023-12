Qual è la differenza tra eMMC e SSD e quale è meglio

Quando ci si trova a scegliere un laptop, soprattutto se si dispone di un budget limitato e si guardano i non top di gamma, può capitare di notare che alcuni modelli sono dotati di un’unità eMMC, mentre altri di una SSD.

Ma cosa sono queste due unità e, soprattutto, perché si alternano e non si trovano mai installate insieme nello stesso computer? La risposta è semplice: si tratta di due dispositivi diversi che svolgono la stessa funzione; una è l’alternativa dell’altra.

In questo articolo vediamo in dettaglio cosa sono l’eMMC e la SSD e che differenze intercorrono tra le due sulla base di alcuni parametri che possono essere utili per la scelta di un computer portatile.

Che cos’è un’unità eMMC?

La risposta a questa domanda si cela all’interno del suo acronimo: eMMC deriva dall’inglese “Embedded Multimedia Memory Card” che tradotto significa, appunto, scheda di memoria multimediale incorporata.

Proprio così, l’eMMC è una scheda di memoria flash che si trova sulla scheda madre del laptop, molto simile a quella che viene utilizzata in smartphone e tablet. In pratica, è come se fosse una comune memory card di quelle che possono essere estratte, però fissa.

Anche la SSD è una scheda di memoria che si trova all’interno dei laptop, ma è di invenzione più recente e, di conseguenza, dimostra spesso prestazioni migliori.

Confronto tra i due tipi di unità

Le unità eMMC sono comunemente utilizzate nei laptop più economici e in quasi tutti i tablet, e le loro prestazioni sono generalmente inferiori rispetto a quelle delle schede SSD.

In generale, una eMMC non è in grado di fornire la stessa velocità di lavoro che si può ottenere con una memoria SSD. Ciò non dipende dalla scarsa qualità della prima, bensì da una caratteristica di conformazione: nell’unità eMMC è presente solo un chip di memoria funzionante, mentre in quella SDD ce ne sono più di uno e funzionano in parallelo, contemporaneamente.

La quantità di chip influisce anche su un altro parametro: quello dell’affidabilità. Nonostante la presenza di funzionalità di livellamento dell’usura e altre tecnologie di estensione della vita per le unità eMMC, nelle SSD le stesse tecnologie vengono implementate in modo più responsabile.

Altro fattore da considerare è quello della manutenzione e della riparazione. La carta eMMC di un laptop non può essere sostituita dalle persone poco esperte. Infatti, è necessario acquistare l’unità sostitutiva e affidarsi a uno specialista che dispone degli strumenti adatti. Al contrario, le carte SSD sono semplici da sostituire e basta guardare un tutorial online per riuscire a farlo autonomamente.

I vantaggi delle schede eMMC

A fronte di quanto affermato finora, le schede di memoria eMMC hanno anche due vantaggi: un costo e un consumo energetico decisamente inferiori rispetto a quelli delle SSD. Pensandoci bene, è logico che le unità con un solo chip consumino meno rispetto a quelle che devono farne funzionare più di uno parallelamente.

Inoltre, proprio come una Micro SD, l’unità eMMC ha dimensioni inferiori ed è per questo motivo che viene spesso installata in tablet, smartphone e altri dispositivi di dimensioni limitate che, pur essendo sempre più tecnologici, non richiedono prestazioni così elevate come quelle necessarie per il corretto funzionamento di un computer portatile.

Di solito, le domande sulle unità eMMC sorgono a chi si trova a confrontare tra loro modelli di laptop che hanno un prezzo contenuto. In questi casi, chiaramente, è necessario valutare anche tutte le altre componenti tecnologiche della macchina. In generale, si consiglia di acquistare modelli con eMMC quando la differenza di prezzo rispetto a un modello simile con SSD è troppo allettante per essere ignorata, altrimenti è meglio investire poche decine di euro in più in un laptop con SSD.