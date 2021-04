Alberto Angela torna su Raiuno con le nuove puntate di Ulisse

Alberto Angela torna su Raiuno con il suo programma di divulgazione Ulisse, in cinque nuove puntate per ogni mercoledì, a partire da mercoledì 21 aprile, seguite da repliche nelle settimane successive.

La prima puntata avrà al centro “Le sette meraviglie della Roma imperiale” nel giorno del Natale di Roma, secondo leggenda giorno di nascita della Città Eterna, nel lontano 753 avanti Cristo. Come scritto nella rivista Radiocorriere TV, il viaggio partirà dal Mausoleo di Augusto, di recente aperto nuovamente al pubblico dopo 14 anni di restauro.

Attraverso inedite ricostruzioni grafiche, il pubblico potrà osservare l’aspetto originario del monumento. Altre meraviglie ammirabili dagli spettatori a casa saranno l’Ara Pacis, eretta sotto Augusto, e la Collezione Torlonia, tornata visibile al pubblico dopo settant’anni con una mostra ospitata a Villa Caffarelli sul Campidoglio. Ulteriori meraviglie raccontate, successive all’età augustea, saranno il Colosseo; il Palazzo imperiale di Domiziano sul Palatino; la Colonna Traiana; il Pantheon. Ad aggiungere spettacolarità all’appuntamento sarà la voce dell’attore Luca Ward, noto per la sua celebre battuta “Al mio segnale, scatenate l’inferno”.

Il secondo episodio “Sei regine per Enrico VIII”, in onda mercoledì 28 aprile, si soffermerà sul drammatico rapporto portato avanti dal sovrano Enrico VIII con le sue sei mogli. Nell’intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, Angela si sofferma sul re e Anna Bolena, descritti come due personaggi che “erano separati da una epidemia che li tenne lontani a lungo. Enrico è un triste simbolo della violenza sulle donne”. L’appuntamento presenterà anche richiami al presente, con un intenso omaggio a Gigi Proietti (forte ammiratore del teatro elisabettiano con la costruzione del Globe Theatre, simile all’omonima struttura inglese e costruita all’interno di Villa Borghese a Roma).

Il terzo episodio “Il favoloso mondo degli Etruschi”, in onda mercoledì 5 maggio, andrà alla scoperta della civiltà etrusca, con l’esplorazione di note località tra Toscana e Lazio, quali Vulci e Tarquinia, dove verrà esplorata la Necropoli di Monterozzi insieme alle locali tombe affrescate. Per il programma, si tratterà di un vero ritorno alle origini, data la trattazione di questo periodo storico proprio nella prima puntata, trasmessa nel 2000. Su questo popolo, il conduttore ha svelato alcune chicche nel corso dell’intervista al Sorrisi. “Lo sapete che le parole persona e satellite vengono dall’etrusco? E pure il simbolo del Bluetooth che trovate sui cellulari?”.

La quarta puntata, in onda mercoledì 12 maggio, tratterà la storia dei santi patroni d’Italia “San Francesco e Santa Chiara”, “visti come due ragazzi ribelli del Medioevo”. L’ultimo appuntamento inedito, in onda mercoledì 19 maggio, sarà incentrato sui cambiamenti climatici. Per l’occasione, ospito d’eccezione sarà suo papà Alberto Angela, tra i primi esperti a trattare l’argomento, concetto rimarcato in un’intervista rilasciata alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni. “Quando cominciai a parlare di sostenibilità, molti non volevano ascoltare. Imperava il sogno di una crescita senza limite e i dubbi venivano liquidati come ipotesi di fantascienza”. Angela figlio, invece, si esprime così sul delicato tema: “I cambiamenti climatici non sono solo una parola, sono davanti a noi.

È come sentire il rumore di una cascata: non siamo ancora arrivati, possiamo ancora sterzare e cercare di evitare i cambiamenti che modificherebbero davvero il nostro modo di vivere sul pianeta. Un viaggio che faremo io e Piero, insieme. Abbiamo deciso di unirci in questo sforzo per raccontare come il mondo chieda il nostro aiuto. Fino a ora la Terra ci ha dato tanto, adesso ci sta chiedendo di darle una mano. Una chiamata alle armi che abbiamo sentito subito, una marcia da fare tutti quanti assieme.” Angela padre e figlio, in questa speciale occasione, si ritroveranno insieme in tv, dopo lo speciale nell’estate 2019 sui 50 anni dal primo allunaggio, raccontato al tempo anche da Angela padre, nelle vesti di giornalista.