X Factor 2021, giudici confermati ma via le categorie

Via le categorie a X Factor 2021. È stata annunciata ufficialmente un’importante novità per il talent canoro. Mentre la giuria è confermata in toto, con il rocker Manuel Agnelli (scopritore dei Måneskin), Mika, Emma Marrone e Hell Raton; i quattro, invece, non formeranno le proprie squadre secondo la consueta divisione (gruppi, 16-24 donna, 16-24 uomo, over 25).

X Factor 2021, Il cammino per i Live

Il format prevederà, come nelle scorse edizioni, la fase delle audizioni, anche quest’anno realizzate interamente negli studi di Cinecittà. Durante questi appuntamenti, serviranno almeno tre sì per l’ammissione allo step successivo, che sarà seguita dalla scrematura fino a 48 concorrenti.

Dopo le audizioni, arriverà la novità della stagione 2021. Mentre negli anni scorsi, ai Bootcamp accedevano 12 partecipanti per ogni team, creato in base all’usuale partizione, nell’edizione 2021, al contrario, i giudici si riuniranno con la direzione musicale del talent per confrontarsi sui giudizi espressi sulla progettualità artistica di ciascuno tra i 48 concorrenti ammessi. Al termine del confronto, la direzione musicale assegnerà a ogni giurato il carniere dei 12 aspiranti membri della propria compagine.

Successivamente, si svolgeranno i Bootcamp, attraverso il noto meccanismo delle sedie, su cui si siederanno i prescelti dai giurati. Ogni giudice dovrà scartare 7 componenti della propria squadra, riducendone la propria consistenza a 5 elementi. La fase selettiva sarà chiusa poi dagli Home Visit, dove saranno indicati i 3 concorrenti promossi ai Live, in base a una regola ben definita: ogni squadra dovrà includere almeno un gruppo (inteso come formazione canora composta almeno da 2 persone) e un solista.

Per la quindicesima edizione, questa novità si aggiunge al cambio del conduttore, che sarà Ludovico Tersigni, attore famoso per le serie in streaming Skam e Summertime, dopo che Alessandro Cattelan ha abbandonato la guida dello show dopo dieci edizioni. Con queste modifiche e l’entusiasmo per la vittoria dei Måneskin all’Eurovision Song Contest (gruppo 2°classificato nel 2017) la produzione ripone di arginare l’importante calo di ascolto delle ultime due edizioni, dalla media inferiore al milione di ascoltatori.