Robot industriali: rivoluzione nel mondo del lavoro

Quando si parla di “robot” si pensa ad un qualcosa di futuristico, ancora lontano dalla società in cui viviamo. In realtà sempre più aziende hanno iniziato ad implementare nei loro processi dei robot industriali. I robot non sono qualcosa con cui combattere ma permettono alle aziende di migliorare le proprie performance e di essere più competitive sul mercato. Vediamo quindi perché è importante l’automazione.

L’importanza dell’automazione

Per migliorare l’efficienza della linea di produzione spesso e volentieri non risulta sufficiente affidarsi alla propria manodopera. Infatti competitor con un maggior numero di dipendenti potrebbero rendere di più e schiacciare la crescita aziendale. Proprio per queste ragioni ogni azienda dovrebbe ricorrere all’automazione. I robot collaborativi permettono all’azienda di automatizzare i processi in modo economico ma allo stesso tempo affidabile e performante.

Questi robot sono molto vantaggiosi sia dal punto di vista dei costi che anche della sicurezza e della flessibilità. I robot nelle aziende devono essere facili da utilizzare in imprese di ogni dimensione e indipendentemente dal luogo in cui esse si trovano. Ovviamente la velocità dei robot è molto superiore a quella umana. Inoltre la probabilità che essi commettano un errore è davvero più bassa.

Altro vantaggio è la costanza, infatti i robot non perderanno le loro energie come la manodopera nel corso della giornata, ma avranno sempre lo stesso rendimento. Potranno essere anche attivi e quindi l’azienda potrà continuare a produrre anche nelle ore in cui c’è una minor presenza del personale.

Tutto questo significa che in futuro la manodopera verrà completamente sostituita dai robot? La verità non è questa.

Cosa accadrà alla manodopera?

Molti potrebbero pensare che la manodopera sia destinata a sparire nel futuro, la realtà è ben diversa. Spariranno probabilmente delle figure industriali poco specializzate che compiono dei lavori ripetitivi mentre ci sarà sempre una maggiore richiesta di personale professionale ed esperto che conosce bene l’area aziendale in lavora. Quindi è fondamentale che le persone sviluppino delle competenze verticali, che siano sempre più esperte in un’area e in un settore.

La manodopera quindi si occuperà di utilizzare la robotica per far migliorare i processi produttivi. Questo è un processo verso cui le aziende si stanno dirigendo, poiché è molto più vantaggioso a livello economico. I costi di automatizzare i processi sono molto più bassi rispetto al pagare molta più manodopera.

L’imprenditore avrà sotto il proprio controllo ogni fase del processo, potrà controllare le performance del processo aziendale ed intervenire qualora ci sia qualcosa da migliorare. D’altro canto è fondamentale che i dipendenti riescano a comunicare in modo efficace fra di loro e che abbiano buone capacità di pianificazione. Il lavoro manageriale e di gestione infatti verrà sempre più richiesto. Proprio per queste ragioni i dipendenti delle aziende e gli aspiranti tali dovrebbero sviluppare le soft skills, cioè la capacità di relazionarsi e di comunicare con gli altri per raggiungere un determinato obiettivo.

Un’azienda per eccellere dovrebbe agire sempre in modo trasparente e pianificare ogni sua azione. Ogni membro dell’azienda deve sapere qual è il suo ruolo e quali sono i suoi compiti. Una volta definiti questi la cooperazione con il mondo robotico permetterà all’azienda di eccellere rispetto a qualsiasi altro competitor che opera con la manodopera tradizionale.

Un consiglio per i giovani

I giovani, futuri lavoratori, devono quindi cercare di specializzarsi, diventare degli esperti e non dovrebbero ambire ad essere “semplice manodopera” che agisce come un automa. Il futuro passa anche da questo, la posizione dei lavoratori si può rivalutare, i loro sforzi saranno sempre meno fisici ma sempre più mentali. All’uomo verrà chiesto di pensare mentre alla macchina di agire e di fare il lavoro sporco. Ogni azienda dovrebbe implementare dei processi di questo tipo.