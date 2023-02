WhatsApp, basta messaggi vocali infiniti, in arrivo la trascrizione Automatica

WhatsApp sta per rivoluzionare il modo in cui inviamo e riceviamo messaggi vocali. La più popolare app di messaggistica al mondo sta infatti lavorando alla creazione di una nuova funzionalità che permetterà di trascrivere i messaggi vocali in testo. Questa innovazione sarà una vera benedizione per molte persone, ma per la generazione Z potrebbe rappresentare la fine di un’era.

Secondo quanto riferito da WABetaInfo, un portale specializzato in informazioni sulle app, la funzione di trascrizione dei messaggi vocali è stata individuata nel codice dell’ultima versione beta per iOS. La traduzione del testo avverrà direttamente sul telefono, senza passare attraverso i server di WhatsApp, garantendo così la privacy dei messaggi. Questo significa che il contenuto del messaggio rimarrà riservato tra mittente e destinatario.

Traduzione messaggi vocali su WhatsApp: come funziona?

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni nei sistemi di trascrizione automatica. Ad esempio, la trascrizione si interrompe quando una parola non viene riconosciuta o non è presente nel database di WhatsApp. Inoltre, la funzione di trascrizione richiede di selezionare una lingua preferita e può tradurre solo messaggi in quella lingua specifica. Al momento non è ancora chiaro se sarà possibile disattivare la funzione per chi preferisce continuare ad ascoltare i messaggi vocali o se sarà possibile ottenere la versione scritta e quella audio contemporaneamente.

Questa nuova funzione è solo l’ultima di una serie di innovazioni introdotte da WhatsApp negli ultimi mesi. La possibilità di effettuare sondaggi e inviarli tramite chat, ad esempio, è stata ben accolta dall’utenza, così come il blocco dello screenshot sui messaggi a scomparsa. D’altra parte, la decisione di pensionare la versione per 47 modelli di smartphone obsoleti non è stata accolta con entusiasmo da tutti gli utenti.