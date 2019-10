VIAGGIO INTERIORE – I PASESAGGI DELLA MENTE, Montoro Contemporanea espone a Palazzo Fruscione

Nell’ambito della mostra – concorso SALERNO AROUND THE WORLD – IL VIAGGIO, Montoro Contemporanea espone, fino al 2 novembre, parte della Collezione d’Arte Contemporanea Città di Montoro, con una mostra tematica di pittura e fotografia dal titolo ‘VIAGGIO INTERIORE – I PASESAGGI DELLA MENTE’, a cura di Gerardo Fiore.

In mostra, le opere di:

FRANCESCO MARIA OLIVO, DANILO MORESE, MICHELE ATTIANESE, GIOVANNI ALFANO, ANGELOMICHELE RISI, PINO LATRONICO, FRANCO CIPRIANO, ELIANA PETRIZZI, ELLEN G., FRANCESCO COCCO, ERNESTO TERLIZZI, SERGIO GIOIELLI, FRANCO SORTINI, RAFFAELE CANORO, GIUSEPPE RESCIGNO, LUIGI PAGANO, UGO CORDASCO, SARA PISTILLI, EDOARDO IACCHEO, ELEONORA LOCONTE, RAFFAELE SORRENTINO, MASSIMO DE GENNARO, FRANCO CORSINI, ROBERTO MIRULLA, DARIO APOSTOLI, ANTOMIO MIRABILE, GERARDO DEL REGNO, JOLE EUGENIA GRANESE, MICHELA PETTI, GIULIANA MARINIELLO, LISA BERNARDINI.

L’iniziativa SALERNO AROUND THE WORLD – IL VIAGGIO invita a raccontare, attraverso immagini e non solo, un viaggio reale o immaginario mettendo in luce le caratteristiche del territorio attraverso la scoperta delle peculiarità della vita, della gente e della natura, con i loro ritmi e relazioni. Un viaggio è un’esperienza di vita, concorre ad una crescita interiore grazie al confronto di sistemi, differenze sociali e religiose. Scopo dell’iniziativa non è insegnare a viaggiare, ma invogliare e ognuno scelga poi le sue modalità. Quattro giorni di seminari con “addetti ai lavori” che, alternandosi, porteranno al pubblico esperienze, suggerimenti, curiosità. Un evento atto anche a superare le barriere del razzismo, delle differenze sociali, ad avvicinarsi più armonicamente alla globalizzazione dell’uomo. Il concorso e le mostre fotografiche, con la direzione tecnica di Franco Sortini, saranno parte integrante dell’evento.

Inaugurazione: giovedì 24 ottobre, ore 18,30 – Palazzo Fruscione, Salerno

www.salernoaroundtheworld.it