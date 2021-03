UniConverter di Wondershare converti facilmente i tuoi video

Se lavori con i video, che tu sia un professionista del video-editing o un semplice appassionato, saprai sicuramente quanto possa essere frustrante e difficile trovare un programma che riesca a semplificarti il lavoro di conversione e successivo montaggio video.

Che si tratti di convertire diversi tipi di file, registrare lo schermo, modificare o comprimere clip audio-video o qualsiasi altra attività legata all’editing, Wondershare ha pensato bene di venire in aiuto dei propri utenti, rilasciando UniConverter, un essenziale quanto efficace toolbox video one-stop capace di convertire qualsiasi video presente nella tua rubrica multimediale in maniera rapida e senza la perdita di qualità.

Converti i tuoi file video

Wondershare UniConverter, come suggerisce il nome stesso, nasce per soddisfare le esigenze degli utenti che, avendo girato un video, hanno bisogno di convertire il filmato in un formato differente o magari dimezzarne il peso per una successiva condivisione sui social network.

Disponibile sia per Windows che Mac, UniConverter ti permette di convertire i tuoi file in oltre 1.000 formati audio e video, ma non solo, il software ti consente anche di comprimere, unire, modificare, registrare, masterizzare e scaricare i tuoi file video in pochi e semplici passaggi.

UniConverter supporta le più utilizzate estensioni disponibili sul mercato dell’editing, come WEBM a MP4, TS a MP4, MP4 a MPEG, AVI a MOV. Impostando i giusti parametri di output inoltre, il software permette anche la conversione multipla di più video.

UniConverter: funzioni principali

Il software dispone di diverse funzionalità, dalla conversione video, la conversione audio, l’unione di due o più video in un unico filmato (Fusione) ed il download da diversi siti presenti in rete, compresa piattaforme di streaming.

Video Converter, si tratta della funzionalità principale di UniConverter, grazie alla quale hai la possibilità di convertire i tuoi video in oltre 1000 formati differenti. Il programma ti offre in realtà altre opzioni prima della classica conversione, puoi modificare il tuo filmato con l’editor integrato, effettuando ritagli, ruotarlo, aggiungere del testo, effetti speciali, filtri, filigrana, sottotitoli, regolare l’audio, cambiare velocità e tanto altro. Il software è così potente che ti permette anche di estrarre la musica di sottofondo dai tuoi video. Concluse le tue modifiche potrai scegliere il formato di conversione ed anche la qualità in uscita per ridurne il peso.

Audio Converter, come si evince dal nome, si tratta della possibilità di convertire i tuoi file audio nel formato che preferisci. Anche in questo caso, grazie all’editor interno potrai modificare i parametri del tuo audio, come la frequenza di campionamento, velocità in bit ed infine la qualità del file convertito.

Unire più file, se hai la necessità di unire due o più file in maniera rapida ed efficace, puoi utilizzare la funzione fusione. Il processo è piuttosto semplice, ti basta importare i tuoi file all’interno dell’interfaccia del programma ed una volta impostata la qualità di output non ti resta che iniziare la fusione.

Comprimere file video e audio

Un problema che potresti riscontrare lavorando con il montaggio video è sicuramente la dimensione del file output. Con il 4K i file video girati con smartphone o videocamere possono raggiungere dimensioni molte elevate. Questo può essere un problema importante sia per quanto riguarda l’esportazione e la condivisione sia per la modifica del file stesso. Anche in questo caso UniConverter ha una soluzione, grazie ad un prestante sistema di compressione audio-video capace di ridurre le dimensioni dei video senza compromettere eccessivamente la perdita di qualità. Una volta importata la clip, con un semplice clic, puoi facilmente comprimere i file alle dimensioni appropriate per le tue esigenze.

Salva video dal web

Una funzione che sicuramente molti gradiranno è la possibilità di scaricare video dal web. Wondershare UniConverter infatti, ha anche uno strumento eccellente che ti consente di scaricare facilmente video da centinaia di piattaforme sul web.

Tutto ciò di cui hai bisogno è chiaramente l’URL del video che intendi scaricare sul tuo Computer, ottenuto il link ti basta incollarlo all’interno del software ed in automatico procederà con il download.

Queste sono solo alcune delle funzionalità che puoi sfruttare utilizzando UniConverter: puoi scaricare e provare il software in maniera gratuita per testare con mano se possa essere il prodotto che faccia al caso tuo. Qualora fossi soddisfatto potrai decidere se passare alla versione completa.