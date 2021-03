Uniconverter, Il miglior software di conversione audio e video

Hai appena girato il video dei tuoi sogni e vorresti condividerlo sui Social Network ma ti sei appena accorto che il formato video non è compatibile? Magari il video che hai appena girato è troppo pesante e non riesci a caricarlo su Tiktok perché ci sono dei limiti di spazio? Magari sei un professionista nel settore audio e hai bisogno di convertire rapidamente una clip audio senza passare per strumenti super costosi?

Niente paura, esiste un software capace soddisfare tutte queste esigenze in maniera completamente user friendly, il suo nome è Uniconverter di Wondershare.

Converti file audio e video in qualsiasi estensione

Uniconverter risolve ogni problema di compatibilità grazie alla sua potente struttura di conversione audio-video. Il software ideato da wondershare infatti, supporta tanti formati diversi, praticamente quasi tutte le estensioni esistenti, sicuramente le più utilizzate (Mkv, Avi, Mp4, Mov, Mp3, Wav, Wma, M4a, M4b, JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF, WEBP.). Insomma, sarà davvero improbabile non riuscire a convertire un file.

Uniconverter riduce il peso dei video senza perdere qualità.

Ma la potenza di Uniconverter è davvero entusiasmante. Oggi disponiamo di smartphone con videocamere in 4k, pertanto quando giriamo un video, il risultato finale sarà visivamente bellissimo, ma questo comporterà un elevata dimensione (in Giga) dello stesso. Ecco che quindi molte persone spesso si trovano nella spiacevole situazione di non poter caricare il video su piattaforme di streaming o social perché il filmato è davvero troppo pesante. Bisogna necessariamente ridurne le dimensioni senza perdere la qualità. Ma come è possibile farlo in maniera semplice ed intuitiva? Grazie ad Uniconverter! Il primo passo è importare il video all’interno del programma, successivamente sarà sufficiente seguire pochi semplici passaggi, scegliere il formato e le dimensioni in output e procedere con il ridimensionamento. Il video sarà pronto in pochi minuti e potrai condividerlo con i tuoi amici.

Il miglior convertitore video per Windows e Mac

Convertire video o audio velocemente e facilmente è una prerogativa che ogni software di video-editing dovrebbe avere di base, uniconverter ha puntato molto su questa caratteristica, grazie alla quale riesce a soddisfare le esigenze sia degli utenti alle prime armi sia dei professionisti del editing multimediale. Il software prodotto da wondershare può essere utilizzato sia su Pc Windows che Mac. Utilizzando uniconverter non ti troverai mai nella condizione di non riuscire a convertire un file, perché il software riesce a convertire oltre 1000 estensioni differenti. Che tu debba convertire mp3, convertire mp4, o magari hai un vecchio DVD e vuoi trasformarlo in un formato più utile per l’archiviazione sul cloud, uniconverter ti permette di farlo.

Uniconverter, uno strumento completo.

Ci teniamo particolarmente a lodare questo programma perché ci siamo trovati veramente bene nell’utilizzo quotidiano. Avere l’opportunità di utilizzare un solo software che soddisfi diverse esigenze significa un notevole risparmio di tempo. Uniconverter offre infatti molte altre modalità di utilizzo oltre la conversione dei file. E’ possibile ad esempio registrare lo schermo, unire due o più video o magari comprimere un file.

REGISTRARE LO SCHERMO: Che tu sia un blogger, uno youtuber o un professore, magari ti trovi nella situazione di dover utilizzare il tuo desktop per raccontare attraverso documenti e immagini il tuo pensiero. Grazie alla funzione di registrazione dello schermo di uniconverter, potrai farlo in maniera fluida e veloce. Potrai registrare l’intero desktop oppure potrai selezionare una sezione ritagliata dello schermo. Durante la registrazione potrai inoltre aggiungere testi, sottotitoli, musica di sottofondo e tanto altro.

Che tu sia un blogger, uno youtuber o un professore, magari ti trovi nella situazione di dover utilizzare il tuo desktop per raccontare attraverso documenti e immagini il tuo pensiero. Grazie alla funzione di di uniconverter, potrai farlo in maniera fluida e veloce. Potrai registrare l’intero desktop oppure potrai selezionare una sezione ritagliata dello schermo. Durante la registrazione potrai inoltre aggiungere testi, sottotitoli, musica di sottofondo e tanto altro. COMPRIMERE VIDEO: Altra interessante ed utilissima funzione è la compressione dei video. Come già accennato in precedenza, spesso abbiamo l’esigenza di ridurre il peso di video girati con lo smartphone. Il software ci consente di ridurre in maniera automatica qualsiasi tipo di video, oltre a selezionare altri parametri di output, senza perdere qualità.

Altra interessante ed utilissima funzione è la compressione dei video. Come già accennato in precedenza, spesso abbiamo l’esigenza di ridurre il peso di video girati con lo smartphone. Il software ci consente di ridurre in maniera automatica qualsiasi tipo di video, oltre a selezionare altri parametri di senza perdere qualità. FUSIONE: Sei andato al mare, hai registrato diverse clip con il tuo smartphone e vuoi che siano unite in un unico filmato? Uniconverter ha la funzione fusione, grazie alla quale potrai in maniera intuitiva unire due o più clip video. Il processo di fusione dura pochi minuti ed il risulto è garantito.

Montaggio video in pochi minuti

Montaggio video: tra le tante funzioni disponibili, è presenta anche la possibilità di modificare i file audio o video importati. Facile da utilizzare, uniconverter ti aiuterà a creare video presentazioni spettacolari che potrai successivamente condividere su Facebook, su TikTok o magari perché no, conservare sul tuo smartphone Android o iPhone. Con la struttura di editing incorporata potrai regolare il colore dei tuoi video, modificare l’audio, ritagliare una porzione di video, aggiungere sottotitoli, aggiungere watermark ed anche aggiungere effetti speciali per creare video perfetti e pronti per essere condivisi su TikTok. Quando sarai soddisfatto del tuo montaggio video, potrai regolare la risoluzione del video output, in 4k, Fhd, 720p o una risoluzione a tua scelta, potrai scegliere la dimensione ed infine procedere con la conversione finale.

Uniconverter è un prodotto davvero completo, senza dubbio tra i più potenti sul mercato. Non si tratta di un software professionale, ma sicuramente resta il prodotto principale per un utilizzo da social network. La flessibilità di uniconverter è la caratteristica che lo rende unico, la possibilità di modificare un video in pochi minuti ed esportarlo su Youtube o su TikTok lo rendono ad oggi il software più affidabile presente sul mercato.